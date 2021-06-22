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桃園11男女宮廟夜間群聚 宮主在內全部取締裁罰
疫情三級管制尚未解封，桃園市大園區一間宮廟的徐姓女宮主及友人、自稱信眾的男女總共11人，昨晚在該宮廟群聚聊天，警方據報前往發現徐姓宮主在內的男女11人群聚、其中1人未戴口罩，男女自稱來該廟參拜，員警告知違反防疫規定，警方今天表示，員警當場依傳染病防治法規定稽查告發，並函請衛生局裁罰。
警方表示，大園區聖德北路的一間宮廟多人群聚，警方據報查看，發現包括徐生女宮主在內，現場7男4女共11人群聚聊天，其中1名男子未戴口罩，警方告知該夥明顯群聚、違反防疫規定，警方依傳染病防治法規定查處告發，並函請衛生局裁罰。
徐姓女宮主表示，現場僅有2人是她的朋友，其餘8人都是前來參拜的信眾，因為擔心信眾在廟外聊天吵到鄰居，才會讓他們到廟裡坐，沒想到後果這麼嚴重。
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