桃園11男女宮廟夜間群聚 宮主在內全部取締裁罰

疫情三級管制尚未解封，桃園市大園區一間宮廟的徐姓女宮主及友人、自稱信眾的男女總共11人，昨晚在該宮廟群聚聊天，警方據報前往發現徐姓宮主在內的男女11人群聚、其中1人未戴口罩，男女自稱來該廟參拜，員警告知違反防疫規定，警方今天表示，員警當場依傳染病防治法規定稽查告發，並函請衛生局裁罰。

警方表示，大園區聖德北路的一間宮廟多人群聚，警方據報查看，發現包括徐生女宮主在內，現場7男4女共11人群聚聊天，其中1名男子未戴口罩，警方告知該夥明顯群聚、違反防疫規定，警方依傳染病防治法規定查處告發，並函請衛生局裁罰。