台中大雨貨車打滑翻車釀3人傷 懷胎7月孕婦送醫急救

台中市受到鋒面影響，中午開始下起大雨，林姓貨車駕駛行經南屯區大墩南路時，疑因打水漂，貨車打滑後翻覆，當時行駛在對向、由陳姓男子駕駛的轎車閃避不及，直接撞上，當時車內有懷胎7個多月的孕婦，也因車禍受傷，警、消獲報到場後，協助將受傷乘客、駕駛脫困送醫，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。

據查，林姓貨車司機（36歲）在今天中午12時許，開車沿南屯區大墩南路，由文心南三路往文心南五路方向行駛，行經大墩南路360號附近時，大雨導致路面濕滑，林車因打水漂，導致貨車翻覆，當時由陳姓男子（36歲）駕駛的轎車，行駛在對向車道，反應不及，直接撞上，車禍除了2名駕駛受傷外，陳車內、懷胎7個多月的盧姓孕婦（33歲）也有受傷，三人都被送往醫院急救。

警、消獲報後到場救援，並利用器材，協助受困在貨車內的林脫困，三人都受有程度不等的傷勢，三人都被送往中山醫學大學附設醫院治療。