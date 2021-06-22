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台中大雨貨車打滑翻車釀3人傷 懷胎7月孕婦送醫急救
台中市受到鋒面影響，中午開始下起大雨，林姓貨車駕駛行經南屯區大墩南路時，疑因打水漂，貨車打滑後翻覆，當時行駛在對向、由陳姓男子駕駛的轎車閃避不及，直接撞上，當時車內有懷胎7個多月的孕婦，也因車禍受傷，警、消獲報到場後，協助將受傷乘客、駕駛脫困送醫，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。
據查，林姓貨車司機（36歲）在今天中午12時許，開車沿南屯區大墩南路，由文心南三路往文心南五路方向行駛，行經大墩南路360號附近時，大雨導致路面濕滑，林車因打水漂，導致貨車翻覆，當時由陳姓男子（36歲）駕駛的轎車，行駛在對向車道，反應不及，直接撞上，車禍除了2名駕駛受傷外，陳車內、懷胎7個多月的盧姓孕婦（33歲）也有受傷，三人都被送往醫院急救。
警、消獲報後到場救援，並利用器材，協助受困在貨車內的林脫困，三人都受有程度不等的傷勢，三人都被送往中山醫學大學附設醫院治療。
台中市第四警分局獲報到場調查，確認陳姓男子無酒精濃度，而林的酒精濃度待查，根據路口監視器畫面，研判林車是因地面濕滑導致車輛翻覆，詳細的車禍原因，仍後續調查釐清。
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