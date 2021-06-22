快訊

「屢次停止運作」Google應用程式安卓版傳災情 暫時解法看這

獨／北農爆發群聚感染！陳吉仲：爭取逾3萬劑疫苗施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大雨貨車打滑翻車釀3人傷 懷胎7月孕婦送醫急救

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市受到鋒面影響，中午開始下起大雨，林姓貨車駕駛行經南屯區大墩南路時，疑因打水漂，貨車打滑後翻覆，當時行駛在對向、由陳姓男子駕駛的轎車閃避不及，直接撞上，當時車內有懷胎7個多月的孕婦，也因車禍受傷，警、消獲報到場後，協助將受傷乘客、駕駛脫困送醫，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。

據查，林姓貨車司機（36歲）在今天中午12時許，開車沿南屯區大墩南路，由文心南三路往文心南五路方向行駛，行經大墩南路360號附近時，大雨導致路面濕滑，林車因打水漂，導致貨車翻覆，當時由陳姓男子（36歲）駕駛的轎車，行駛在對向車道，反應不及，直接撞上，車禍除了2名駕駛受傷外，陳車內、懷胎7個多月的盧姓孕婦（33歲）也有受傷，三人都被送往醫院急救。

警、消獲報後到場救援，並利用器材，協助受困在貨車內的林脫困，三人都受有程度不等的傷勢，三人都被送往中山醫學大學附設醫院治療。

台中市第四警分局獲報到場調查，確認陳姓男子無酒精濃度，而林的酒精濃度待查，根據路口監視器畫面，研判林車是因地面濕滑導致車輛翻覆，詳細的車禍原因，仍後續調查釐清。

台中市林姓貨車司機在今天中午開車行經南屯區大墩南路時，疑因大雨導致車輛打滑，翻覆到對向車道後，陳姓男子的轎車閃避不及撞上，車內懷孕的盧姓女子也受傷送醫。圖／讀者提供
台中市林姓貨車司機在今天中午開車行經南屯區大墩南路時，疑因大雨導致車輛打滑，翻覆到對向車道後，陳姓男子的轎車閃避不及撞上，車內懷孕的盧姓女子也受傷送醫。圖／讀者提供
台中市林姓貨車司機在今天中午開車行經南屯區大墩南路時，疑因大雨導致車輛打滑，翻覆到對向車道後，陳姓男子的轎車閃避不及撞上，車內懷孕的盧姓女子也受傷送醫。圖／讀者提供
台中市林姓貨車司機在今天中午開車行經南屯區大墩南路時，疑因大雨導致車輛打滑，翻覆到對向車道後，陳姓男子的轎車閃避不及撞上，車內懷孕的盧姓女子也受傷送醫。圖／讀者提供

車禍 孕婦

延伸閱讀

無論在籍不在籍孕婦都能打 新北：有孕婦手冊即可

大雨過後高雄市區路樹接連倒 養工處加強巡查

屏東連續15天無新增 孕婦施打疫苗明起可選莫德納

新竹市為孕婦打疫苗 預估1400人受惠

相關新聞

中油大林廠外海卸油輸管破裂 油汙漂洲際二期小琉球

中油公司大林廠昨晚在外海浮筒進行卸油作業時，疑因湧浪太大，輸油管破裂造成原油外洩。中油大林廠表示，昨晚11點半發現狀況，...

男子買不起房子隨機對正妹潑灑酒精洩憤 撤告獲不起訴

1名女子今年初在台北市吳興街的巷弄內看房，突然被邱姓男子隨機噴灑酒精，憤而提告公然侮辱；邱男稱自己看房不順利，才隨機朝路...

大雨一直下沙鹿路樹倒塌壓到車 一人受困消防搶救中

台中地區今天中午過後大雨不停，沙鹿區有一棵大樹突然倒塌，壓到停路邊的轎車，駕駛受困，消防隊員到場搶救中，清水警分局員警也...

桃園11男女宮廟夜間群聚 宮主在內全部取締裁罰

疫情三級管制尚未解封，桃園市大園區一間宮廟的徐姓女宮主及友人、自稱信眾的男女總共11人，昨晚在該宮廟群聚聊天，警方據報前...

台中大雨貨車打滑翻車釀3人傷 懷胎7月孕婦送醫急救

台中市受到鋒面影響，中午開始下起大雨，林姓貨車駕駛行經南屯區大墩南路時，疑因打水漂，貨車打滑後翻覆，當時行駛在對向、由陳...

直播主扯「雙北已封城」 遭辦嚇傻辯稱「聽警察說的」

27歲劉姓女直播主日前在LINE群組內稱「雙北已封城，警察見一個抓一個」，遭疾管署認定散播不實訊息，通報台北市警方偵辦，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。