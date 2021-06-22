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【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

直播／病故降至個位數！今增本土78例、死亡6例

直播主扯「雙北已封城」　遭辦嚇傻辯稱「聽警察說的」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

27歲劉姓女直播主日前在LINE群組內稱「雙北已封城，警察見一個抓一個」，遭疾管署認定散播不實訊息，通報台北市警方偵辦，警方近日通知劉女到案，她一下說是「聽警察講的」，一下改口「聽乾哥說的」，說詞不一，詢後遭依法送辦。

警方調查，劉女5月18日在通訊軟體LINE上某群組中，指稱台北市、新北市因應疫情已經封城，警方也接獲指示查緝違規民眾，還稱「我們這邊說看到一個民眾出來就抓一個，我也累了」。台北市警方5月22日接獲疾管署通報後展開調查，6月18日通知劉女到案。

據悉，劉女家住桃園，以網路指直播拍賣為業；警詢時，她一下說封城消息「是聽警察說的」，一下又改口「是聽乾哥哥說的」，警方進一步詢問對方身分，劉女又始終交代不出消息來源，詢後被依社會秩序維護法罪嫌送辦。

警方呼籲，疫情相關資訊以中央流行疫情指揮中心公告為主，民眾接獲來源不明訊息時，應先查證，勿隨意散布、轉傳，以免引起恐慌及不必要的情緒，也可能觸犯「社會秩序維護法」「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等相關法規。

民眾若發現不實訊息時，可向相關單位檢舉，如發現親朋好友於網路社群或通訊軟體中轉傳不實訊息，可予以指正並提供真實訊息，以避免不實訊息繼續擴散。

劉女在LINE指稱「雙北已封城，警察見一個抓一個」。記者李隆揆／翻攝
劉女在LINE指稱「雙北已封城，警察見一個抓一個」。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局刑警大隊。記者李隆揆／攝影
台北市警察局刑警大隊。記者李隆揆／攝影

警察 疫情

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