影／自製影音勇抗疫情 打火弟兄反串女主角爆笑演出

新冠肺炎疫情緊繃，台南市官田消防分隊隊員姜世聰與隊上弟兄苦中作樂，改編知名電影「當男人戀愛時」劇中橋段成為「當瓦斯串接時」宣導短片；片中夾帶宣導瓦斯串接場所安全注意事項，並帶入宣傳防疫期間要戴口罩，一改以往枯燥乏味宣導方式，影片貼上消防分隊粉絲頁就引來各方關注。

雖然各方看法不一，有人認為開完影片就像裡面主角說的「很想吐」，不過多數網友還是稱讚消防員這種第二專長與嘗試勇氣真是太強了，很多人也稱讚主角演技，能夠把正常人演成這麼不正常，也真的非常厲害，打火弟兄犧牲個人形象有效達到了宣傳消防效果。官田分隊人員則嚴正宣告「更多彩蛋，等您分享來解鎖」。