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影／自製影音勇抗疫情 打火弟兄反串女主角爆笑演出
新冠肺炎疫情緊繃，台南市官田消防分隊隊員姜世聰與隊上弟兄苦中作樂，改編知名電影「當男人戀愛時」劇中橋段成為「當瓦斯串接時」宣導短片；片中夾帶宣導瓦斯串接場所安全注意事項，並帶入宣傳防疫期間要戴口罩，一改以往枯燥乏味宣導方式，影片貼上消防分隊粉絲頁就引來各方關注。
雖然各方看法不一，有人認為開完影片就像裡面主角說的「很想吐」，不過多數網友還是稱讚消防員這種第二專長與嘗試勇氣真是太強了，很多人也稱讚主角演技，能夠把正常人演成這麼不正常，也真的非常厲害，打火弟兄犧牲個人形象有效達到了宣傳消防效果。官田分隊人員則嚴正宣告「更多彩蛋，等您分享來解鎖」。
官田分隊表示，位於第一線的警消及醫護人員無不感到「壓力山大」，與其坐困愁城不如苦中作樂，也可以順勢宣導消防常識與防疫觀念；短影音「以電影片段解說風格呈現宣導內容」，隊員姜世聰飾演男主角，女主角隊員陳彥志「反串爆笑」演出，「犧牲色相，搏君一笑」獲得粉絲專頁多人以爆笑圖示回應，有效達成宣導效果，也為緊繃的疫情氣氛「帶來久違的嘴角失守」。
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