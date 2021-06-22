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國家公園風景區管制封閉 民眾愛闖太魯閣

中央社 / 台北22日電

全國三級警戒管制延長至6月28日，各國家公園風景區均禁止進入。警政署保安警察大隊第七總隊今天表示，仍有民眾悶不住入內遊玩，單月約舉發22件，又以太魯閣國家公園最多。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，保七總隊今天發布新聞稿表示，全國三級警戒管制延長至6月28日，各國家公園風景區都禁止進入，但仍有少數民眾悶不住跑到國家公園風景區內遊玩。

保七總隊警務科長林冠廷告訴中央社記者，統計自5月19日全國三級警戒開始至6月20日止，保七總隊已配合取締違反傳染病防治法12件（民眾未戴口罩），舉發違反國家公園法違規入園及違反公告禁止事項22件。

以及進入園區違規停車227件，勸導（勿入園、勿群聚和戴口罩等）共289件456人，以及勸離入園車輛175輛。

其中，違規進入國家公園部分，林冠廷說，以太魯閣國家公園發生率最高。

保七總隊指出，國家公園各風景管制區每天都有保七員警進行巡邏，若發現有遊客不遵守公告，得依傳染病防治法規定，將處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，或依據國家公園法第13條第1項第8款規定，處3000元以下罰鍰。

太魯閣國家公園 三級警戒 口罩

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