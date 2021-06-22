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桃園按摩店違規營業 稱「1個月沒收入」頻向警道歉

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市有按摩店違規營業，店家利用社交軟體線上攬客，再約至店內服務，昨晚被警查獲，2名女芳療師稱已1個多月沒收入，感到「非常抱歉」，然三級警戒規定按摩業等八大行業須停業，店家仍被函送衛生局裁罰，最高恐面30萬罰鍰。

桃園區春日路上一家按摩店主打「年輕台灣正妹芳療師」，涉嫌在臉書社團張貼廣告，再透過LINE與客人聯繫，相約店內服務，價格500元至3500元不等。

警方獲報，昨天晚上9時許循線上門，發現門上雖然貼了停業公告，卻有李姓女芳療師（34歲）、詹姓芳療師（27歲）與1名男客在場，雙方正在議定價格，違規營業事實明確。

2名芳療師稱，由於桃園八大行業上月14日停業，至今1個多月都沒有收入，因此明知違反規定，仍決定鋌而走險，感到不好意思，頻對員警說「金拍謝」。

警方雖同情處境，然違規營業事實明確，仍依規定函送衛生局裁罰，店家恐面6至30萬罰鍰；由於店內不滿5人，未達違規群聚標準，不針對3人個別開罰。

2名女芳療師表示，已1個多月沒收入，才鋌而走險。記者楊湛華／翻攝
2名女芳療師表示，已1個多月沒收入，才鋌而走險。記者楊湛華／翻攝
警方到場時，2名女芳療師、1男客正在議價。記者楊湛華／翻攝
警方到場時，2名女芳療師、1男客正在議價。記者楊湛華／翻攝

按摩 八大行業 三級警戒

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