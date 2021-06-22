「舅舅怎麼沒回家？」 中壢警受理協尋驚見他沉入埤塘

桃園中壢58歲楊姓男子昨天出門散步，卻不慎摔入埤塘，家人發覺楊男久未返家趕緊報警，派出所出動警力至民眾住家周遭搜尋，最後在附近埤塘的發現楊男身影，當時他下半身已沉入水中，表情痛苦，員警立刻跳下邊坡救人，並撥打119通知救護人員到場協助，所幸楊男只有皮肉傷。

中壢警分局青埔派出所昨日下午接獲報案，稱舅舅出門散步到附近商店購物，過了很久卻一直沒回家，楊男身體狀況較差，就怕發生意外，警方先安撫家屬情緒，同時派遣警力至民眾住家附近搜尋，後來在中壢區領航北路與春德路附近，發現楊男使盡力氣想爬上岸卻越陷越深，情況危急。

員警見周遭無救生器材，立即解開槍腰帶，繫著埤塘邊的繩索，跳下邊坡將楊男拉出埤塘，並立即送往部立桃園醫院救治，所幸埤塘流水量不大，楊男送醫後無大礙。