快訊

上帝沉默之殺？加拿大原住民學校的種族滅絕

影／台中2車對撞釀二駕駛傷女乘客命危 警調監視器釐清

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大雅區中清路三段昨晚發生兩車對撞的交通事故，造成2名駕駛、1名乘客送醫急救，其中女乘客傷勢嚴重，轉往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍在加護病房觀察，警方初步調查，雙方駕駛都無酒駕，經調閱監視器，研判是江姓男子駕駛的黑色福斯轎車，因不明原因，突然衝向對向車道釀禍，詳細肇事原因，仍需待雙方駕駛警詢後，才能釐清。

據查，江姓男子（31歲）昨天晚間9時許，駕駛黑色福斯轎車載許姓妻子（32歲）行經大雅區中清路三段時，在中清路三段785號路口處，突然因不明原因，轎車失控窗向對向車道，當時由羅姓男子（38歲）駕駛的白色現代休旅車閃避不及，羅車頭撞上江的右側車身，羅車頭凹陷變形，江車的右側車身凹陷變形、安全氣囊全數爆開，案發過程全被附近店家監視器拍下。

警、消獲報到場後，協助三人脫困，當時江、羅都意識清楚，僅有手腳擦挫傷、胸口疼痛等傷勢，但許姓女子則是意識模糊，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，目前仍在加護病房內，尚未脫險，全案僅羅在昨天深夜出院，江、許女則仍在醫院治療。

大雅警分局交通分隊調查，雙方都無酒精濃度，因該路口沒有官方的路口監視器，經調閱附近店家監視器後，初步研判是江未注意車前狀況，疑似欲閃避前方車輛時，轎車突然失控，衝向對向車道釀禍，不過因雙方駕駛都尚未到交通分隊警詢，詳細的案發原因，仍需後續調查釐清，詳細肇事原因，有待交大事故組分析。

台中市江姓男子昨開車載妻子行經大雅區中清路三段時，轎車突然失控，衝向對向車道，遭羅姓男子駕駛的休旅車撞擊車身，江車右側車身凹陷變形，安全氣囊爆開。圖／讀者提供
台中市江姓男子昨開車載妻子行經大雅區中清路三段時，轎車突然失控，衝向對向車道，遭羅姓男子駕駛的休旅車撞擊車身，江車右側車身凹陷變形，安全氣囊爆開。圖／讀者提供
台中市江姓男子昨開車載妻子行經大雅區中清路三段時，轎車突然失控，衝向對向車道，遭羅姓男子駕駛的休旅車撞擊車身，兩車受損狀況嚴重，警方通知拖吊車移置。圖／讀者提供
台中市江姓男子昨開車載妻子行經大雅區中清路三段時，轎車突然失控，衝向對向車道，遭羅姓男子駕駛的休旅車撞擊車身，兩車受損狀況嚴重，警方通知拖吊車移置。圖／讀者提供
台中市江姓男子昨開車載妻子行經大雅區中清路三段時，轎車突然失控，衝向對向車道，遭羅姓男子駕駛的休旅車撞擊車身，羅車頭凹陷毀損。圖／讀者提供
台中市江姓男子昨開車載妻子行經大雅區中清路三段時，轎車突然失控，衝向對向車道，遭羅姓男子駕駛的休旅車撞擊車身，羅車頭凹陷毀損。圖／讀者提供

延伸閱讀

影／阿嬤電動車沒電卡路口 鏡頭拍下台灣人情好風景

疑為閃前車失控衝對向車道 2車駕駛送醫急救中

影／為閃前車衝到對向車道？ 台中兩車對撞釀3人傷送醫

接種疫苗死亡案台中今新增5例 其中1例死亡1個月

相關新聞

北市松山區大樓頂樓加蓋火警 消防救出8住戶疏散99人

台北市松山區敦化南路一棟住商混合大樓今天早上火警，消防局獲報大樓頂樓加蓋起火，派遣60名消防員到場援救，現場大量濃煙直竄...

影／台中2車對撞釀二駕駛傷女乘客命危 警調監視器釐清

台中市大雅區中清路三段昨晚發生兩車對撞的交通事故，造成2名駕駛、1名乘客送醫急救，其中女乘客傷勢嚴重，轉往中國醫藥大學附...

迷路鸚鵡飛進派出所敲窗 警員替牠找到回家路

一隻離開了主人的鸚鵡日前飛進台中市霧峰警分局十九甲派出所，輕撞派出所的窗戶玻璃發出聲響，引起警員劉謹先與賴冠維注意，兩人...

影／台中交大防疫3.0 今啟用自動測溫除菌門

因應目前正值新冠肺炎三級警戒期間，台中市警局交通大隊為了做好防疫工作，特別在交大駐地大門前，設置「自動測溫除菌門」，除了...

7車山區競速 彎道撞上無照駕駛

廿五歲許姓男子前天凌晨和車友相約到新北市三峽台七乙線跑山，途中不斷逆向，不時飆破一一○公里，結果在一處彎道不慎撞上對向劉...

共享機車維修廠失火

WeMo Scooter共享電動機車位於新北市三重區中興北街的維修廠，昨天下午發生火警，疑似從廠內鋰電池充電處竄出火煙。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。