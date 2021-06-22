影／台中2車對撞釀二駕駛傷女乘客命危 警調監視器釐清

台中市大雅區中清路三段昨晚發生兩車對撞的交通事故，造成2名駕駛、1名乘客送醫急救，其中女乘客傷勢嚴重，轉往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍在加護病房觀察，警方初步調查，雙方駕駛都無酒駕，經調閱監視器，研判是江姓男子駕駛的黑色福斯轎車，因不明原因，突然衝向對向車道釀禍，詳細肇事原因，仍需待雙方駕駛警詢後，才能釐清。

據查，江姓男子（31歲）昨天晚間9時許，駕駛黑色福斯轎車載許姓妻子（32歲）行經大雅區中清路三段時，在中清路三段785號路口處，突然因不明原因，轎車失控窗向對向車道，當時由羅姓男子（38歲）駕駛的白色現代休旅車閃避不及，羅車頭撞上江的右側車身，羅車頭凹陷變形，江車的右側車身凹陷變形、安全氣囊全數爆開，案發過程全被附近店家監視器拍下。

警、消獲報到場後，協助三人脫困，當時江、羅都意識清楚，僅有手腳擦挫傷、胸口疼痛等傷勢，但許姓女子則是意識模糊，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，目前仍在加護病房內，尚未脫險，全案僅羅在昨天深夜出院，江、許女則仍在醫院治療。