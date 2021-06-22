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女自撰雙北已封城假訊息 北市刑大查獲送辦

中央社 / 台北22日電

27歲劉姓女子於5月中自撰雙北市因疫情已封城假訊息並散布至通訊軟體群組，北市警方獲報後循線追查，於6月19日在桃園查獲，經查初判是為博網路聲量所致，全案依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊科偵隊隊長鄭國隆今天表示，日前接獲檢舉指有民眾於5月中旬在通訊軟體群組中散布假訊息，內容為台北市及新北市因疫情已封城。

根據警方調查了解，犯嫌在不特定人的通訊軟群組中稱「台北。新北。都被封了」及「看到一個出來抓一個」等假訊，有群組成員提出質疑時，犯嫌還言之鑿鑿稱新聞有播、手機也有收到訊息，營造其自身也是警察的假象。

由於上述假訊息極易造成民眾恐慌，且有違反社會秩序維護法之嫌，警方循線追查發現為無業的苗栗27歲劉女涉案，並於6月19日在她桃園租屋處查獲。

劉女辯稱，是有個朋友私下叫她在群組撰發上述訊息，但對這個朋友身份卻支吾其言。警方研判因劉女有兼差網路直播，疑為博網路聲量所致，全案詢後依違反社會秩序維護法函請桃園市警察局移送地方法院簡易庭裁處。

警察 假訊息 新冠肺炎

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