迷路鸚鵡飛進派出所敲窗 警員替牠找到回家路

一隻離開了主人的鸚鵡日前飛進台中市霧峰警分局十九甲派出所，輕撞派出所的窗戶玻璃發出聲響，引起警員劉謹先與賴冠維注意，兩人發現鸚鵡腳上有金屬環，還扣著一把鑰匙，經詢問地方人士，後來透過臉書「大里人聊天室」找到已PO文尋找寵物的陳姓失主。

陳姓失主到派出所認領時，連忙向員警們道謝，謝謝警員們的協助，讓他終於能找到心愛的鸚鵡。

劉謹先與賴冠維上午回想起鸚鵡突然飛進派出所的過程，認為牠真有靈性，「應該是想家了吧！」而且這隻鸚鵡還很有個性，要查看牠的腳環時還差點被啄傷。