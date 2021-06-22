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迷路鸚鵡飛進派出所敲窗 警員替牠找到回家路

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

一隻離開了主人的鸚鵡日前飛進台中市霧峰警分局十九甲派出所，輕撞派出所的窗戶玻璃發出聲響，引起警員劉謹先與賴冠維注意，兩人發現鸚鵡腳上有金屬環，還扣著一把鑰匙，經詢問地方人士，後來透過臉書「大里人聊天室」找到已PO文尋找寵物的陳姓失主

陳姓失主到派出所認領時，連忙向員警們道謝，謝謝警員們的協助，讓他終於能找到心愛的鸚鵡。

劉謹先與賴冠維上午回想起鸚鵡突然飛進派出所的過程，認為牠真有靈性，「應該是想家了吧！」而且這隻鸚鵡還很有個性，要查看牠的腳環時還差點被啄傷。

警方說，因警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，自難進行活體動物之收容及處置，若民眾有拾獲活體動物時，仍應依「動物保護法」第14條規定，送交各直轄市、縣（市）政府動物保護部門或委託民間機構、團體設置之動物收容處所或指定場所辦理。

一隻離開了主人的鸚鵡日前飛進台中市霧峰警分局十九甲派出所，輕撞派出所的窗戶玻璃發出聲響，引起警員劉謹先與賴冠維注意。圖／警方提供
一隻離開了主人的鸚鵡日前飛進台中市霧峰警分局十九甲派出所，輕撞派出所的窗戶玻璃發出聲響，引起警員劉謹先與賴冠維注意。圖／警方提供
警方上臉書PO文替鸚鵡找到了主人。圖／警方提供
警方上臉書PO文替鸚鵡找到了主人。圖／警方提供

失主 寵物

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