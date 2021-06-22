影／阿嬤電動車沒電卡路口 鏡頭拍下台灣人情好風景

台中市八旬張姓阿嬤在15日上午騎電動代步車出門買菜，未料行經東區進德路、樂業路口時，代步車突然沒電，卡在路口中央，附近有熱心民眾開車經過發現，擔心阿嬤發生危險，連忙將車輛停在路旁，幫阿嬤推車，起初是一個市民幫忙推，後來變成3個人齊力幫忙，警方獲報到場時，直誇讚「這就是台灣人情味」。

台中市第三警分局東區所警員黃振家、林冠佑15日上午9時許獲報，東區進德路與樂業路口有民眾需要協助，警方到場發現張姓阿嬤因電動代步車沒電，坐在車上動彈不得，當時阿嬤還停在車水馬龍的路口，十分危險，幸好有路過民眾熱心協助，協助阿嬤推車到路旁，才化解危機。

警方事後調閱路口監視器發現，阿嬤電動代步車行經路口時，突然不動，行經該處的一輛休旅車，先請乘客下車幫忙，後來看乘客推不動，駕駛自己將車停在路旁後，下車幫忙推，有另名騎士看到，也前往協助，三人才合力把將阿嬤的電動車推到路旁，過程全被監視器拍下來。

第三警分局東區所表示，張姓阿嬤當天是騎電動車出門採買，同仁是將阿嬤接回派出所後，通知阿嬤兒子到所接回。