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影／台中交大防疫3.0 今啟用自動測溫除菌門
因應目前正值新冠肺炎三級警戒期間，台中市警局交通大隊為了做好防疫工作，特別在交大駐地大門前，設置「自動測溫除菌門」，除了可以快速的量測體溫外，利用UVC除菌燈管還有除菌效果，今天該設施已在交大大門前啟用，不少交大人員都認為，該設施能快速、方便的做好防疫工作，十分有效率。
台中市警局交通大隊表示，今天啟用的「自動測溫除菌門」，每座造價約十多萬，是由市府交通局所提供給環保局、交大使用，各提供一座，以協助洽公民眾、上班同仁的快速的做好防疫工作，利用該設施，進出交大就可以多一層防護的保障，大大降低感染風險。
台中市交大表示，「UVC（短波長紫外線）自動測溫除菌門」同時兼具除菌與體溫量測功能，運用高科技節省人工量測體溫所需的人力與時間，更避免接觸造成感染；測溫功能採用非接觸式紅外線測溫儀器，檢測時間小於1秒，誤差小於0.3℃。當體溫超過37.5度時就會自動出現警報及閃紅燈警示；另外除菌消毒方面，採用UVC除菌燈管照射2至3秒後，可達到9成以上的消毒成效。
台中市交大隊長陳松寅說，平時再三囑咐員警在執行防疫勤務，務必做好自身安全防護，保護自身健康與安全，才有能力保護人民，一同胼手胝足共同來防止新冠肺炎疫情擴散。
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