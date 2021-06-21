驚險只差10公分 台84學甲段賓士車險撞上工人
台84線快速公路台南學甲段，今下午1點多險發生賓士車追撞1名正在修路工人，賓士車撞壞警示牌停下，工人及時逃過死劫，卻被撞飛的告示牌砸中輕傷，駕駛稱當時開啟自動跟車模式，是否駕駛不當或機件故障仍待釐清，警方排除酒駕，雙方和解中。
台84線快速公路台南學甲段因部分路面凹陷，由承包商開工程車進場維修，下午1點多這名工人在外側車道放置好路面警示後，開後車斗正當施工時，肇事黑色賓士車一路高速駛進，不明原因竟未及時變換到內車道。
「差點沒命了！」工人心有餘悸告訴警方說，當時賓士車高速接近，他情急緊貼著工程車閃避，相差約10公分疾駛而過，最後撞壞警示牌和三角椎才停下，撞飛的警示牌還砸中手臂，所幸僅輕傷。
而肇事賓士車車頭凹損，車主趕緊停車，學甲警方獲報處理車禍，經查，車主並未酒駕，他向警方表示，當時車子有開半自動駕駛防撞跟車系統，本來跟著前方車輛行駛，後來前車變換車道，車子來不及變換車道，才撞上前方警示牌，所幸沒撞到人，否則後果不堪設想。
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