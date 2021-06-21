影／為閃前車衝到對向車道？ 台中兩車對撞釀3人傷送醫

台中市大雅區中清路三段在今晚9時許，發生一起兩車對撞的交通事故，車禍發生原因疑似一輛黑色的福斯轎車，行經案發地點時，疑為閃避前方車輛，突然失控衝向對向車道，導致對向行駛的白色現代休旅車閃避不及，白車車頭直接衝撞黑車的車身，整起車禍造成3人受傷送醫，目前3人都還在醫院治療，警方正在釐清案發原因，雙方駕駛是否有酒駕，仍待後續調查釐清。

台中市大雅警分局交通分隊調查，今天晚上9時許，一輛黑色的福斯轎車沿大雅區中清路三段往沙鹿方向行駛，行經案發地點時，黑車疑似為閃避前方車輛，突然失控衝向對向車道，導致對向一輛沿中清路三段往市區方向行駛的白色現代休旅車，閃避不及，直接撞上。