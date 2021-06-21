男子疑騎單車跌入水溝溺斃 警報請檢方相驗
台南市鹽水區51歲李姓男子今天傍晚6點不明原因跌落水溝，路人發現報案消防隊趕至，發現李臉部浸泡在不到10 公分深水中，已無呼吸心跳，警方懷疑，死者可能跌落水中昏迷而溺斃，已報請檢方相驗，進一步釐清死因。
據知，李某是鹽水在地人，今天下午3點多趁著雨歇騎單車外出，向家人說要到鹽水汫水里的宮廟參拜，詎料，晚間家人接到警方通報噩耗。
警方說，下午約6點，有路人發現死者騎著單車，經過鹽水區岸內里蔦松腳一處排水溝不明原因人車跌進水溝內，一動也不動，路人立即撥打119通報。
鹽水消防分隊長李建霖和救護員趕至，發現李男疑因臉部泡在爛泥中，已氣絕身亡，交往警方處理，初步調查，死者無明顯外傷，腳踏車也無外力撞擊跡象，經報請檢方相驗。
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