喊歹勢也沒用！彰化和美查獲5人聚賭可各處6萬元

彰化縣和美警分局昨天接獲檢舉，指和美鎮靖東安路一間民宅有群聚打麻將行為，員警當場查獲李姓屋主與另5名男女同處一室，都未戴口罩，雖然他們說：「歹勢啦，都是同庄的朋友！」警方仍依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰，可處6萬元到30元罰款。

目前全國仍維持第三級警戒，全面停止室內非同住者5人以上、室外10人以上聚會，但和美鎮李姓男子昨天趁著周日，邀請4男1女友人，一起到靖東安路住處打麻將，遭人檢舉。