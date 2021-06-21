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喊歹勢也沒用！彰化和美查獲5人聚賭可各處6萬元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美警分局昨天接獲檢舉，指和美鎮靖東安路一間民宅有群聚打麻將行為，員警當場查獲李姓屋主與另5名男女同處一室，都未戴口罩，雖然他們說：「歹勢啦，都是同庄的朋友！」警方仍依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰，可處6萬元到30元罰款。

目前全國仍維持第三級警戒，全面停止室內非同住者5人以上、室外10人以上聚會，但和美鎮李姓男子昨天趁著周日，邀請4男1女友人，一起到靖東安路住處打麻將，遭人檢舉。

和美警分局據報趕到現場，一進門發現27歲的李男及5名男女友人，正同室群聚打牌，而且全未戴口罩，他們一見員警，即說「歹勢啦，都是同庄的朋友！」但員警仍依規定開出稽查單，依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰。

彰化縣和美警分局昨天在和美鎮靖東安路一間民宅當場查獲李姓屋主與另5名男女同處一室，都未戴口罩，依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰，可處6萬元到30元罰款。圖／和美分局提供
彰化縣和美警分局昨天在和美鎮靖東安路一間民宅當場查獲李姓屋主與另5名男女同處一室，都未戴口罩，依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰，可處6萬元到30元罰款。圖／和美分局提供
彰化縣和美警分局昨天在和美鎮靖東安路一間民宅當場查獲李姓屋主與另5名男女同處一室，都未戴口罩，依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰，可處6萬元到30元罰款。圖／和美分局提供
彰化縣和美警分局昨天在和美鎮靖東安路一間民宅當場查獲李姓屋主與另5名男女同處一室，都未戴口罩，依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰，可處6萬元到30元罰款。圖／和美分局提供

衛生局 口罩 傳染病

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