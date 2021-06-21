喊歹勢也沒用！彰化和美查獲5人聚賭可各處6萬元
彰化縣和美警分局昨天接獲檢舉，指和美鎮靖東安路一間民宅有群聚打麻將行為，員警當場查獲李姓屋主與另5名男女同處一室，都未戴口罩，雖然他們說：「歹勢啦，都是同庄的朋友！」警方仍依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰，可處6萬元到30元罰款。
目前全國仍維持第三級警戒，全面停止室內非同住者5人以上、室外10人以上聚會，但和美鎮李姓男子昨天趁著周日，邀請4男1女友人，一起到靖東安路住處打麻將，遭人檢舉。
和美警分局據報趕到現場，一進門發現27歲的李男及5名男女友人，正同室群聚打牌，而且全未戴口罩，他們一見員警，即說「歹勢啦，都是同庄的朋友！」但員警仍依規定開出稽查單，依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰。
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