金門岸際驚見8枚未爆彈 殘體鏽蝕無立即危險

海巡署第九（金門）岸巡隊人員今天執行灘岸巡查時，在金寧鄉古寧頭北山岸際發現6枚疑似未爆彈，在周邊實施擴大搜索，再發現2枚疑似未爆彈，所幸殘體都已鏽蝕無立即危險。

金門岸巡隊發布新聞表示，第二機動巡邏站下午1時10分左右，在金寧鄉古寧頭北山岸際（陸軍W23據點）發現6枚未爆彈；為避免民眾誤入或接觸，隨即進行周邊地區人員進出管制措施，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組到場處理。

金門岸巡隊副隊長刁子敬表示，岸巡隊另外派遣備勤人員對周邊岸際實施擴大搜索，再發現3枚疑似未爆彈。1時44分，未爆彈處理小組抵達現場，經檢視9枚疑似未爆彈殘體為「50磅空用炸彈」1枚、「23磅空用炸彈」2枚、「75公釐砲彈」4枚、「M3式地雷」1枚，合計8枚未爆彈殘體，以及1具一般鐵製品，將全數砲彈殘體帶回處置。

海巡署表示，金寧鄉古寧頭北山岸際為在地蚵民往來之地，這次發現未爆彈殘體鏽蝕無立即危險，由未爆彈小組即時應處帶回處置。海巡署在金門地區派遣24小時巡邏組執行灘岸巡查工作排除各種危險，呼籲民眾如發現任何不法情事或於岸際發生緊急危難事件，可立即撥打海巡「118」24小時服務專線，海巡人員將立刻前往處理。