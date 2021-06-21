影／相約三峽跑山一路逆向 「藤原豆腐店」豐田被撞爛

25歲許姓男子昨日凌晨和車友相約到新北市三峽台七乙線跑山，途中不斷逆向，加上時飆破110公里，在5.3公里處不慎撞上順向來車24歲無照劉姓男子，許男駕駛印有「藤原豆腐店」的紅色豐田被撞爛，自己左大腿骨折，劉男則左手骨折雙雙送醫，警方調查後將依法函送。

據警方公布後方行車紀錄器，從儀錶板紀錄可見車速之快，短短24秒影片最高速飆到115公里，只見車友頻頻逆向超車，視雙黃線為無物，接著許男所駕駛的紅色豐田就對上順向劉男駕駛的車輛，並波及到前後車輛。

警方表示，由於撞擊力道過大，許男一度受困車內，等警消到場後才脫困，被診斷出左大腿骨折；順向的劉男則是無照駕駛，被撞到造成他左手骨折。

三峽分局交通組長林泰亨表示，昨日晚間接獲民眾提供行車紀錄器，多達7輛車在該路段有危險駕駛行為，且任意跨越雙黃線，會根據畫面掌握車號陸續通知駕駛人到案說明。