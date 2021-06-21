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南投車竄白煙以為火燒車 1對年輕男女陳屍車內

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮南村路旁，今天午後被人發現一對20歲男女陳屍車內，車內有燃燒物品的痕跡，但經調查，女方頭部及手部有擦挫傷、頸部有淤青，但是否為致命原因，明將報請檢方相驗確認死因，並持續深入調查兩人關係及相關案情。

南投縣消防局指出，今天下午1時41分獲報，埔里鎮南村路旁有車輛冒出白煙，當下派遣鄰近分隊人車馳援，趨近打開車門後發現，有2人躺在車內前座一動也不動，經確認都沒了氣息，因已明顯死亡，後續未送醫，直接轉由警方處理。

據了解，該輛銀色休旅車從今天清晨5時許就停靠在南村路旁一家餐廳聯絡道入口附近，直至下午1時許，該車輛突竄出白煙，路人以為火燒車，趕緊通報業者報案，警消到場打開車門後發現，駕駛座與副駕駛座倒臥1男1女，明顯死亡。

餐廳業者則表示，今凌晨出門晨運時，店前路旁還沒停車，清晨5時許返店，有看見這輛休旅車，但因疫情期間，餐廳沒營業就也沒要車主移車，也沒多加留意，未料下午有人大喊「車子快燒起來了」，幫忙報案且等警消到場後才知出人命了。

經調查，死者為台中林姓男子、彰化黃姓女子均20歲就讀中部大學，但不同校，被發現當下，車內有炭盆及物品燃燒痕跡，車輛無破壞、打鬥跡象，初判疑為燒炭輕生，但卻發現黃女頭部及手部有擦挫傷、頸部有淤青，是否因此致命仍待相驗。

據了解，黃姓女大生就讀社工系2年級，成績優異，警方雖已通知家屬到場協助調查，但家屬不瞭解林、黃2人是否有交往或糾紛；警方表示，全案預計於明天報請南投地檢署檢察官及法醫解剖相驗，以釐清兩人關係、死因及相關案情。

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南投縣埔里鎮南村路旁，今天午後被人發現一對20歲男女陳屍休旅車前座。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮南村路旁，今天午後被人發現一對20歲男女陳屍休旅車前座。圖／讀者提供

埔里 休旅車

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