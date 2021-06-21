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防疫期間安裝住警器？消防局：是假的別受騙
基隆市消防局在防疫3級警戒期間暫停居家防火宣導，以及到民宅安裝住宅用火災警報器工作。民眾反應近期接到詢問安排時間安裝住警器電話，應是不肖人士藉由消防局名義，想趁機推銷昂貴消防器材，提醒民眾小心求證，不要受騙。
新冠肺炎疫情擴大，全國實施3級警戒，影響民眾生活作息模式。消防局為避免群聚可能造成疫情擴散，5月上旬起暫停居家防火宣導、訪視，以及到府安裝住警器工作。
消防局近日接獲數名民眾反應，接到自稱消防機關人員打來的電話，表示要聯絡安排安裝住警器的時間，心中起疑，所以打電話至消防局求證，是否有此服務。
消防局長陳龍輝說，疫情期間消防人員以新冠肺炎病患第一線緊急救護工作為主，疫情減緩後才會開始安排到府安裝住警器作業。在疫情趨緩前，消防人員不會主動打電話跟民眾預約安裝住警器時間，請民眾接收到此類電話不用理會，如有疑慮可打119向消防局求證。
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