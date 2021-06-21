桃園7旬嬤接種後過世 家屬質疑死因要求驗屍

桃園市7旬蔡姓女子日前在療養院接種疫苗，18日被護理師發現生命徵象微弱，CPR後送醫仍不治，經法醫行政相驗後已開立死亡證明，然家屬質疑死因與接種疫苗有關並報警，將由檢方執行司法相驗。

蔡姓女子（75歲）住在龜山區一家療養院，16日在院內接種疫苗，18日晚上11時許被護理師發現生命跡象微弱，心臟更停止跳痛，經護理師施行心肺復蘇術後，送林口長庚醫院急救，仍不幸離世。

據指出，死者生前罹患肺癌，法醫雖已進行行政相驗，確認為自然死亡或病死，但家屬質疑是接種疫苗所致，19日下午報警，將由桃園地檢署擇日相驗以釐清死因。

另桃園區也有楊姓女子（87歲）16日接種疫苗，20日半夜2時被發現無呼吸心跳，家屬向警方質疑為疫苗副作用所致，也將交由檢方司法相驗。