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住派出所難落實隔離 退休警經營商旅主動供警防疫用

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

日前因海山警分局陸續有派出所員警確診新冠肺炎，基層員警反應，因部分同事居住在派出所，難以落實隔離，恐有交叉感染疑慮。美麗殿商旅董事長彭坤宗是退休警察，他主動跟新北市警局聯絡，願意以低價提供警察作為防疫旅館使用，新北市警局注意到基層的聲音，表示供警使用的防疫旅館經費將由警局支出。

新北市警察局發現海山分局派出所部分員警因居住在派出所中，無法落實隔離，可能有交叉感染之風險。美麗殿商旅董事長彭坤宗在疫情艱困當下便主動提供新北警30間房間，每間不到500元的價格提供給有防疫需求與分流上班的員警使用，相關費用均由警察局支出。

新北市警局表示，由於新北為疫情重點熱區，警方為了執行防疫各項宣導與安全維護及干涉取締，必須要與人群接觸，甚至會接觸疑似確診者，因此難免傳出遭感染事件。為避免疫情持續擴散，政策也將不斷修正，盡量避免災難減少擴大的風險。

新北市警局發現部分員警居住派出所難以落實隔離，增加警用防疫旅館落實隔離。記者王怡蓁／翻攝
新北市警局發現部分員警居住派出所難以落實隔離，增加警用防疫旅館落實隔離。記者王怡蓁／翻攝
新北市警局發現部分員警居住派出所難以落實隔離，增加警用防疫旅館落實隔離。記者王怡蓁／翻攝
新北市警局發現部分員警居住派出所難以落實隔離，增加警用防疫旅館落實隔離。記者王怡蓁／翻攝

警察 疫情

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