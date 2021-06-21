96歲老翁猝死 士林地檢署排除因施打疫苗死亡
台北市士林區1名96歲老翁16日上午接種新冠肺炎疫苗，晚間突倒地不治。士林地檢署今天說，原訂明天進行解剖，經家屬補資料及檢方清查病歷等之後，因排除為施打疫苗死亡，決定不解剖。
另外，還有少數施打疫苗後死亡案例，明天照常在新北市立殯儀館進行解剖，採樣送檢以確認死因。
96歲老翁16日上午10時接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，晚間6時突然倒地不起，最後失去呼吸心跳。
台北市立聯合醫院16日接獲通報後即刻派員協助，由於老翁生前有心臟相關疾病，為釐清死因，由警方報請士林地檢署進行司法相驗。
士檢檢察官17日會同法醫相驗，並由法醫採檢送驗釐清老翁是否感染新冠肺炎，另為確認死因，原訂22日進行解剖。採檢報告顯示沒有感染新冠肺炎。
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