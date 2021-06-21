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警辦案途中衝撞貨車 幸人員輕傷案件破案
新北市海山警分局昨（20）晚獲報光復橋下有人持槍，警方驅車前往，卻在漢生東路與縣民大道路口撞上小貨車，導致小貨車翻覆，所幸雙方只有輕傷，警方也加派警力處理持槍案件，並將5名嫌犯依恐嚇等罪嫌移請新北檢偵辦。
警方於昨晚10點多接獲民眾報案，有一人持槍遭多人追打的糾紛，偵查隊副隊長翁啟元帶隊前往，由於辦案時間急迫，警方在偵防車上擺閃燈並開啟蜂鳴器，在漢生東路上加速行駛。
在經過縣民大道路口時，雖為紅燈，警方仍往前行駛，卻撞上在縣民大道行駛的小貨車，造成小貨車翻覆。經酒測後，雙方酒測值均為0，小貨車的吳姓駕駛表示能體諒警方，雙方共3人僅輕傷，皆送往醫院治療。
至於持槍案件，警方也加派人力前往處理，到場後沒看到人，調閱監視器畫面後，鎖定可疑人車，在凌晨2點將21歲的吳姓男子等4人帶回分局。
吳男表示，他欠19歲的傅姓男子數千元，約好在光復橋還款，但傅男卻帶著槍到場，後來他們發現是玩具槍，引起他跟其他友人不滿，因而追打傅男。警方訊後將吳男等4人依妨害秩序罪、傅男依恐嚇罪嫌移請新北檢偵辦。
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