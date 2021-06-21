快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警辦案途中衝撞貨車 幸人員輕傷案件破案

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市海山警分局昨（20）晚獲報光復橋下有人持槍，警方驅車前往，卻在漢生東路與縣民大道路口撞上小貨車，導致小貨車翻覆，所幸雙方只有輕傷，警方也加派警力處理持槍案件，並將5名嫌犯依恐嚇等罪嫌移請新北檢偵辦。

警方於昨晚10點多接獲民眾報案，有一人持槍遭多人追打的糾紛，偵查隊副隊長翁啟元帶隊前往，由於辦案時間急迫，警方在偵防車上擺閃燈並開啟蜂鳴器，在漢生東路上加速行駛。

在經過縣民大道路口時，雖為紅燈，警方仍往前行駛，卻撞上在縣民大道行駛的小貨車，造成小貨車翻覆。經酒測後，雙方酒測值均為0，小貨車的吳姓駕駛表示能體諒警方，雙方共3人僅輕傷，皆送往醫院治療。

至於持槍案件，警方也加派人力前往處理，到場後沒看到人，調閱監視器畫面後，鎖定可疑人車，在凌晨2點將21歲的吳姓男子等4人帶回分局。

吳男表示，他欠19歲的傅姓男子數千元，約好在光復橋還款，但傅男卻帶著槍到場，後來他們發現是玩具槍，引起他跟其他友人不滿，因而追打傅男。警方訊後將吳男等4人依妨害秩序罪、傅男依恐嚇罪嫌移請新北檢偵辦。

警方前往辦案，途中卻發生車禍意外。記者王怡蓁／翻攝
警方前往辦案，途中卻發生車禍意外。記者王怡蓁／翻攝
警方前往辦案，途中卻發生車禍意外。記者王怡蓁／翻攝
警方前往辦案，途中卻發生車禍意外。記者王怡蓁／翻攝
警方加派人力前往處理光復橋下的糾紛，將持槍恐嚇及追打的犯嫌移送法辦。記者王怡蓁／翻攝
警方加派人力前往處理光復橋下的糾紛，將持槍恐嚇及追打的犯嫌移送法辦。記者王怡蓁／翻攝

恐嚇 車禍

延伸閱讀

趙介佑疑涉毒品案 北檢聲請延長羈押獲准

簡訊實聯制疑遭用於辦案？ NCC：實屬誤解

實聯制成辦案利器？司法官投書 請政府謹守分際

「簡訊實聯制」遭警方利用辦案？刑事局晚間說明經過

相關新聞

影／ＷeMo共享電動機車新北維修廠失火 消防局動員搶救

位於新北市三重頂崁工業區的WeMo Scooter共享電動機車維修廠，今天下午1時許發生火警，消防局動用12個分隊共34...

警辦案途中衝撞貨車 幸人員輕傷案件破案

新北市海山警分局昨（20）晚獲報光復橋下有人持槍，警方驅車前往，卻在漢生東路與縣民大道路口撞上小貨車，導致小貨車翻覆，所...

疫情下火神眼淚 每一次出勤不是面對未知就是謊言！

「每一次出勤，不是面對未知就是謊言！」

橫山警執行家戶訪查 意外查獲受驚嚇穿山甲

新竹縣政府警察局橫山派出所警員陳俊諺，昨晚執行家戶訪查勤務時，在橫山鄉公所前停車場，發現保育類動物穿山甲，疑似因受驚快速...

他口罩沒戴好被警查出遭通緝 兩人對笑「跟我回所吧」

49歲陳姓男子昨天深夜開車停在路旁，高雄苓雅分局福德二路派出所員警巡邏經過時，發現陳男未戴口罩，貼心提醒防疫期間應遵守規...

影／中山高台南交流道大拖車連環撞 一人輕傷交通阻塞

國道1號中山高台南永康交流道北上出口，上午發生大拖車追撞轎車、轎車與小貨車連環事故，因拖吊事故車加上貨車上貨物散落一地必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。