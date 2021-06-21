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台中市議員為警防疫打氣 捐豐原分局1.6萬口罩

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前正值新冠肺炎三級警戒期間，台中市議員議員蕭隆澤有感警察執勤風險大增，今天上午9時許，他帶了1.6萬個防疫口罩，要捐給豐原警分局的同仁使用，由分局長吳銘淵代表受贈，蕭說，警員堅守崗位抗疫，十分辛苦，而防疫不能沒有防疫物資，因此捐出防疫物資，協助警察人員防疫。

台中市豐原警分局表示，今天上午9時許，台中市議員蕭隆澤親自至分局致贈防疫物資，一共有1.6萬個防疫口罩，希望讓第一線維護治安的同仁能保護好自身安全，安心執勤，無後顧之憂。

市議員蕭隆澤說，疫情期間豐原分局同仁全力配合執行防疫任務，因此常與居家檢疫或居家隔離的民眾有密切的接觸，屬於感染高風險族群，為顧及員警健康，選在今天親送防疫物資，並藉此向分局同仁打氣加油。

豐原警分局長吳銘淵表示，今年適逢疫情嚴峻期間，員警堅守崗位全力配合政府各項防疫工作，特別感謝市議員蕭隆澤做分局的強力後援，讓警察同仁全心投入維護治、交安及協助防疫，共同守護家園。

台中市議員蕭隆澤（左）今天上午捐贈1.6萬個防疫口罩給豐原警分局，由分局長吳銘淵代表受贈。圖／豐原警分局提供
台中市議員蕭隆澤（左）今天上午捐贈1.6萬個防疫口罩給豐原警分局，由分局長吳銘淵代表受贈。圖／豐原警分局提供

警察 台中市 疫情

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