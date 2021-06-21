疫情下火神眼淚 每一次出勤不是面對未知就是謊言！

「每一次出勤，不是面對未知就是謊言！」

新冠肺炎疫情嚴峻，消防人員站站在最前線，台北市政府消防局最近特地拍攝一支影片「疫起‧守護」，介紹消防人員辛酸，無論防疫救護、破門、自救、火災等五花八門任務，甚至還有消防隊員確診，分隊關閉等高風險危機，雖然如此，「這場戰役會持續多久，我們就會守護多久，因為我們是119。」讓不少人看了感動落淚。

「如果醫院是戰場的最前線，消防就是戰線前面，深入敵營看不見的那一線。」負責拍攝影片的萬華雙園分隊小隊長王珏瑋坦言，每一次出勤，不是面對未知就是謊言，疫情期間，現在和過去最大的不同，就是要承受的風險更大了，他花了3天3夜剪輯，鏡頭下，這些都是消防隊員的防疫日常，「我們的不一樣，是無懼與承擔」。

王珏瑋表示，不像醫院面對的是已知的病毒，消防同仁面對的是未知的一切，尤其所處雙園分區，在疫情來襲時首當其衝，許多疑似個案防不勝防，有些民眾怕被隔離，可能就會隱匿病情，甚至說謊，讓勤務更加困難，因此每一次出勤，都是一次很高的風險，處於高壓力狀態，「每一次出勤，濕了又乾、乾了又濕」，結束執勤，回到局內就要照著SOP自我清消（清潔消毒），「否則一個不小心就中獎了。」