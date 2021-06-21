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疫情下火神眼淚 每一次出勤不是面對未知就是謊言！

聯合報 / 記者唐秀麗／台北即時報導

「每一次出勤，不是面對未知就是謊言！」

新冠肺炎疫情嚴峻，消防人員站站在最前線，台北市政府消防局最近特地拍攝一支影片「疫起‧守護」，介紹消防人員辛酸，無論防疫救護、破門、自救、火災等五花八門任務，甚至還有消防隊員確診，分隊關閉等高風險危機，雖然如此，「這場戰役會持續多久，我們就會守護多久，因為我們是119。」讓不少人看了感動落淚。

「如果醫院是戰場的最前線，消防就是戰線前面，深入敵營看不見的那一線。」負責拍攝影片的萬華雙園分隊小隊長王珏瑋坦言，每一次出勤，不是面對未知就是謊言，疫情期間，現在和過去最大的不同，就是要承受的風險更大了，他花了3天3夜剪輯，鏡頭下，這些都是消防隊員的防疫日常，「我們的不一樣，是無懼與承擔」。

王珏瑋表示，不像醫院面對的是已知的病毒，消防同仁面對的是未知的一切，尤其所處雙園分區，在疫情來襲時首當其衝，許多疑似個案防不勝防，有些民眾怕被隔離，可能就會隱匿病情，甚至說謊，讓勤務更加困難，因此每一次出勤，都是一次很高的風險，處於高壓力狀態，「每一次出勤，濕了又乾、乾了又濕」，結束執勤，回到局內就要照著SOP自我清消（清潔消毒），「否則一個不小心就中獎了。」

王珏瑋說，三級警戒一個月下來，大家感到很悶很累，想家不敢回家，為了避免跟家人接觸，事前都會請妻小最好回南部鄉下或借住親戚家；若家人無法回鄉，同仁還會直接「以隊為家」，有人已經30多天沒回家。自我隔離，都靠視訊通話維繫感情，影片中有小孩等爸爸電話的畫面，都是真人真事，歡迎大家多分享影片，支持鼓勵第一線的消防隊員。

台北市府消防局長官日前到雙園分隊致贈加菜金，為第一線消防弟兄加油打氣。圖／王珏瑋提供
台北市府消防局長官日前到雙園分隊致贈加菜金，為第一線消防弟兄加油打氣。圖／王珏瑋提供
第一線消防隊員處於高壓力狀態，「每一次出勤，濕了又乾、乾了又濕」，結束執勤，回到局內就要照著SOP自我清消，全身噴灑清潔消毒。圖／翻攝119急救現場臉書
第一線消防隊員處於高壓力狀態，「每一次出勤，濕了又乾、乾了又濕」，結束執勤，回到局內就要照著SOP自我清消，全身噴灑清潔消毒。圖／翻攝119急救現場臉書

疫情 新冠肺炎

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