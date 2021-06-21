橫山警執行家戶訪查 意外查獲受驚嚇穿山甲

新竹縣政府警察局橫山派出所警員陳俊諺，昨晚執行家戶訪查勤務時，在橫山鄉公所前停車場，發現保育類動物穿山甲，疑似因受驚快速捲伏汽車車底，因擔心汽車移動會壓傷牠，聯絡同事協助裝進米袋後，並通知新竹縣政府農業處，交由動保團體擇日野放。

橫山分局表示，外縣市曾發生鼬貛潛藏狂犬病毒案例，因此這次發現受驚的穿山甲，也通知同事攜帶米袋、全副武裝協助將其裝入袋內，放置所外監看、嚴禁碰觸，以防被其長爪抓傷而導致傷口感染。

動保團體指出，近期因天氣炎熱，山區大雨導致野生動物為獲取食物來源而向山下移動，鄰近山區的民眾在發現保育類動物時，可連絡動保處前來處理，同時也要注意本身安全，切莫冒然徒手抓、抱，以防動物為自衛防禦而反咬或抓傷。