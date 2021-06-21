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影／ＷeMo共享電動機車新北維修廠失火 消防局動員搶救

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

位於新北市三重頂崁工業區的WeMo Scooter共享電動機車維修廠，今天下午1時許發生火警，消防局動用12個分隊共34輛車、109人趕往搶救，2時41分通報火勢撲滅，沒有人員傷亡，燃燒面積約200平方公尺，起火原因待查。

起火的工廠位於三重區中興北街，據了解，該廠只負責車體維修保養，並不包括鋰電池的維護修理。消防局在下午1時19分接獲報案，指稱電動摩托車維修工廠疑從鋰電池充電處竄出火煙，員工曾經嘗試自行滅火，但是沒有成功，火勢逐漸擴大，員工全數撤離逃出，無人受困。

消防局陸續調派二重、重陽、三重、新莊、中港、五工、頭前、慈福、國光、莒光、蘆洲、鷺江共12個分隊大批人車趕往搶救，現場是鋼筋混凝土與鐵皮混搭的3層樓建物，已經冒出大量黑煙。

消防隊立刻布設水線開始搶救，控制火勢侷限於1樓，直到下午2時41分撲滅火勢，燃燒面積約200平方公尺，起火原因與財物損失，尚待進一步鑑識調查。

WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝
WeMo共享電動機車位於新北三重的維修廠，今天下午發生火警，消防局動員大批人車趕往搶救。記者林昭彰／翻攝

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