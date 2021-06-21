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小貓受困轎車底 警民合作千斤頂救援

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名婦人在行經博愛、九如路口時，見到一隻小貓在車道上亂竄，還竄到經過的轎車車底，這時警方獲報到場，利用千斤頂與民眾合作，將小貓順利救出。

「底下有小貓，快停車！」本月17日傍晚6點左右，一名婦人行經三民區博愛路、九如路口時，發現一隻小貓在車道中行走，婦人原想請警員指揮交通，讓她將小貓安全帶走，不料這隻小貓突然亂竄到白色轎車的車底。

白色轎車的車主陳姓男子（27歲）還有1男1女友人見狀，停車下車幫忙，但小貓疑似受到驚嚇，這名婦人在見到三民一警分局哈爾濱所警員到達現場後，即告知警方狀後離去。

在了解狀況後，警方立即將平時巡邏車上置放備用的千斤頂，借給陳男等人將轎車撐高，並再提供手套使用、方便抱抓及維護安全，另一警員則手持手電筒照射小貓位置，經過數分鐘與小貓捉迷藏後，年輕人終順利將該流浪小貓由其車底救出及發揮愛心、帶回收養。

高雄一名婦人在行經博愛、九如路口時，見到一隻小貓在車道上亂竄，還竄到經過的轎車車底，這時警方獲報到場，利用千斤頂與民眾合作，將小貓順利救出。記者邱奕能／翻攝
高雄一名婦人在行經博愛、九如路口時，見到一隻小貓在車道上亂竄，還竄到經過的轎車車底，這時警方獲報到場，利用千斤頂與民眾合作，將小貓順利救出。記者邱奕能／翻攝
高雄一名婦人在行經博愛、九如路口時，見到一隻小貓在車道上亂竄，還竄到經過的轎車車底，這時警方獲報到場，利用千斤頂與民眾合作，將小貓順利救出。記者邱奕能／翻攝
高雄一名婦人在行經博愛、九如路口時，見到一隻小貓在車道上亂竄，還竄到經過的轎車車底，這時警方獲報到場，利用千斤頂與民眾合作，將小貓順利救出。記者邱奕能／翻攝

車道 愛心

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