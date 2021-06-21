騙取5名遊戲玩家認證碼 男詐取星城遊戲幣3千多萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民莊姓男子去年申請5個手機門號，以新台幣2000元代價賣給犯罪集團成員阿安，由犯罪集團成員佯裝是星城線上遊戲客服人員，打手機給被害人江男等5人，謊稱江男等人遭查得私下與玩家買賣星城遊戲幣，再經查獲將永久停權，騙取被害人帳號證碼，登入星城線上遊戲，盜取5名被害人的遊戲幣3000餘萬，價值新台幣25萬6535元，交易給其他玩家，台中地檢署今天依幫助妨害電腦使用罪將莊男起訴。

起訴書指出，莊男（26歲）去年3月20日，在新北市林口區某遠傳電信股份有限公司門市，申辦行動電話5個門號後，旋在該門市門口，以新台幣2000元代價，販賣給犯罪集團綽號「安安」的男子。

從去年5月3日至5月26止，犯罪集團成員佯為星城線上遊戲客服人員，以門號行動電話撥打電話給江男、郭男、詹男、蔡男、陳男等人，聲稱會發送予其認證碼，隨後再發送簡訊謊稱遭查得私下與玩家買賣星城遊戲幣，再經查獲將永久停權，基於帳號安全，將發送驗證碼，並請與客服人員核對。

被害人江男等人信以為真，告知對方帳號認證碼，犯罪集團成員再以不詳方式取得被害人的星城線上遊戲帳號密碼，然後輸入其遊戲帳號密碼登入星城線上遊戲，盜取江男等人的星城遊戲幣3000餘萬，共價值新台幣25萬6535元，再交易給其他玩家。經被害人報警處理。

莊男去年申請5個手機門號，以2000元代價賣給犯罪集團成員，再由犯罪集團成員佯裝是星城線上遊戲客服人員，騙取5名遊戲玩家認證碼，盜取被害人遊戲幣3000餘萬，價值新台幣25萬6535元，交易給其他玩家，台中地檢署今天依幫助妨害電腦使用罪將莊男起訴。圖／本報資料照
莊男去年申請5個手機門號，以2000元代價賣給犯罪集團成員，再由犯罪集團成員佯裝是星城線上遊戲客服人員，騙取5名遊戲玩家認證碼，盜取被害人遊戲幣3000餘萬，價值新台幣25萬6535元，交易給其他玩家，台中地檢署今天依幫助妨害電腦使用罪將莊男起訴。圖／本報資料照

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