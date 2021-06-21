台南地方企業捐贈防護衣給消防局 支持第一線警消防疫

台南市永康區冠聚工業總經理陳文鏞有感第一線警消人員需完善防護設備，去年捐贈口罩4000片，今天再捐贈C級防護衣130套，消防局第五大隊大隊長邱淵明代表受贈，以實際行動力挺消防抗疫。

消防局表示，第一線警消人員與新冠肺炎抗戰，因應大量載送確診或疑似個案處置需要，防護衣與防水隔離衣需求量大增，防疫物資不足，對抗疫是極大考驗。

陳文鏞指出，得知消防局防疫物資有加強，緊急時刻捐贈防護衣，作為載送新冠肺炎確診或疑似個案患者到院前緊急救護勤務使用，拋磚引玉支持防疫，期盼緩解台南防疫物資需求壓力，保護前線警消人員。

消防局長李明峯表示，全台新冠確診者仍不斷增加，造成各縣市防護衣需求大增，尤其在載送新冠肺炎確診或疑似病患時，病毒可能容易隨著飛沫四散，警消風險大增，若無配戴合適防護裝備，警消安全將備受威脅。非常感謝陳文鏞總經理捐贈防護衣，讓辛苦的第一線抗疫警消人員能保障自身安全、安心投入新冠救護工作。艱難時刻以實際行動力挺第一線警消人員降低風險。