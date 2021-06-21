他口罩沒戴好被警查出遭通緝 兩人對笑「跟我回所吧」

49歲陳姓男子昨天深夜開車停在路旁，高雄苓雅分局福德二路派出所員警巡邏經過時，發現陳男未戴口罩，貼心提醒防疫期間應遵守規定，後來員警用警用小電腦一查，發現陳男涉犯詐欺被屏東地檢署通緝，兩人當場相視而笑，陳嫌也乖乖配合與警方回到派出所。

警方調查，陳嫌駕駛銀灰色休旅車，停放在福德二路派出所轄區，警方巡邏警力經過時，陳嫌口罩拉到下巴處，雖然陳嫌坐在車內，警方仍提醒他要將口罩戴好，沒想到意外發現通緝身分。

陳嫌遭逮後一臉茫然，全然不知自己已被通緝「我沒收到公文啊！」但警方出示警用小電腦資料，確認陳嫌在上月31日被屏東地檢署發布通緝，陳嫌才乖乖配合。