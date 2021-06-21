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影／中山高台南交流道大拖車連環撞 一人輕傷交通阻塞

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

國道1號中山高台南永康交流道北上出口，上午發生大拖車追撞轎車、轎車與小貨車連環事故，因拖吊事故車加上貨車上貨物散落一地必須清理，造成交流道及台南市永康區中正北路交通阻塞。

55歲潘姓男子駕駛貨運曳引車後拖半拖車，沿高速公路北往南行駛至永康交流道下交流道，於右轉進入中正北路外側車道時，先追撞前方臨停營業大貨車後，又推撞前方轎車及小貨車肇事。潘姓駕駛遭凹陷車頭夾住腳部，經救護後脫困，因未有明顯受傷不願就醫，其他車輛受損但駕駛人都無受傷。

警方表示，四車駕駛人以呼氣式酒測值均為0.00mg/L。肇事原因分析應是曳引車駕駛涉嫌未注意車前狀況，詳細肇事責任待交通分隊調查釐清。

永康分局表示，事故發生後調派鹽行所所長侯俊誠率6員警及交通警察大隊2員警於中正北路、永安路至中正北路、蔦松二街口疏導管制交通安全。事故現場車輛中午完成拖吊，隨後恢復交通順暢。

中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷造成交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷造成交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。記者周宗禎／翻攝
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。
中山高台南交流道大拖車連環撞，一人輕傷交通阻塞。

警察 國道

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