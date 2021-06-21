5友人難得一聚「無罩」打麻將 警這小洞蒐證開罰了

高雄苓雅區林姓屋主找來4名友人打麻將，因為屋內傳來陣陣嬉鬧聲，昨天下午2時許遭熱心民眾檢舉，警方到場後雖然屋外鐵門緊閉，但從鐵門縫一看當場發現有4人圍著牌桌廝殺，另一人則在旁觀摩，要求屋主開門後，當場送出5張群聚罰單，每人挨罰6萬，由於5人都未戴口罩，除群聚外再各送3000元罰單，罰金至少31.5萬元起跳。

67歲的林姓屋主昨天閒到發慌，找來楊姓、黃姓、林姓以及住在台南的方姓好友到他家，原本只是為談生意，但林男認為幾個好友好不容易聚在一起，剛好湊成一將桌，才興起打牌消遣。

林男原以為鐵門拉下沒人發現，但因麻將洗牌聲及眾人嬉鬧聲驚動鄰居，懷疑有人在屋內不顧疫情群聚打牌，下午2時30分許通報警方。

警方到場時，林男屋外鐵門緊閉，但屋內傳來陣陣嬉鬧聲，員警從鐵門信箱投入口往屋內一看，當場發現4人正圍著牌桌打牌，另一人則在旁觀戰，且5人都沒戴口罩，透過信箱投入口完成蒐證後，要求林姓屋主開門，原本嬉鬧聲被警方敲門聲打斷，一行人慌張之餘草草結束牌局。