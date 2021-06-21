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雄警市場、疫苗勤務「站好站滿」內外勤貼班停休快崩潰

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市本月1日啟動菜市場分流，市警局出動大量警力每天「盯場」，近日隨著大型疫苗接種站陸續開設，警力除支援市場外，還須額外派出警力支援疫苗接種，同一時間兩個支援勤務，市區已有分局人力捉襟見肘，內勤業務承辦員都要停休支援，基層大嘆業務快達臨界點「人力難派」，憂心若未來疫苗接種規模擴大，警力吃緊狀況恐更明顯。

局長黃明昭緩頰，市場目前僅7座大型市場要派較多警力，其餘中小型，已由分局規畫巡邏警力代替，至於接種站，大型站因人流多，為了維護秩序，警力確實需求較多，但其他小型接種站，警力不用那麼多，相信經過近期調整後，線上警力應足以應付，部分重點也請保大及保五總隊協助，若防疫警戒降級，會再針對勤務重新調整。

黃明昭勉勵基層，為了防疫市府各部門都動起來，警察也是防疫一環，他知道近日為了疫情，基層員警確實相當辛苦，同仁的獎勵、福利警局都有列入，希望這段時間共體時艱，一起把防疫工作做好。

屬高雄市經發局業務的菜市場，採單、雙號分流，每周三、五、日及二、四、六分流採買，為落實管制，市警局出動大批警力站崗。每個市場約2名員警，若是大型集中市場，警力動輒10人以上，配合管委會時間，派崗從上午7點至12點，勤務「站好站滿」。

近期隨著大型、社區疫苗接種站陸續開設，15日起疫苗開始大規模施打，基層制服警力除市場外，同一時間支援接種站，每站包含制服及督導人員，從5人至10餘人不等，若轄區市場、接種站多，白天基層警力全數出動，連分局業務承辦員也要穿上制服共赴戰場，回到座位再加班趕業務。

南高雄某分局轄區3個市場、3個接種站，市場至少要派15名警力，每個接種站則4至6人，再加上督導幹部，兩項「常態」勤務就佔掉線上約30多名警力，近日重新復業的瑞豐夜市，私人營業場所還要派出員警站崗，人力吃緊情況下，分局業務承辦員也得穿上制服共赴戰場，上班時間內勤科室空蕩蕩已成常態。

資深警官無奈，一個時段內派出所最多約10餘人同時在勤，扣除固定的所幹部、值班、巡邏5人，同一時間支援兩項支援勤務，無多餘人力可供利用，若同時出現多起突發「怎麼派人？」人力吃緊情況下，部分派出所除例休外，其餘休假暫緩，以免人力出現空窗，人力更不足的分局，巡邏警網、警備隊也要協勤。

中階幹部苦嘆，事情接踵而來業務「只會多，不會少」，已不知怎麼規畫勤務，還不算交通崗、防飆等專案勤務，若轄區有黃昏市場，警力從早站到晚，若未來疫苗接種規模擴大，接種站只會越來越多，高層再不思考勤務分配，一昧承攬工作，總有一天基層會累垮。

另名資深警官批評，這些支援業務都非警察本業，警察局與其他局處都是平行單位，但近日衛政、經發、民政等單位將分局當成部屬，連公文都不發，一個訊息就要求警力支援，訊息傳的比總局還要快「不知道聽誰的？」既然市場分流已實施一段時間，各市場已上軌道，應檢討是否需要再派警力協勤。

高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，若是大型集中市場，出勤警力動輒雙位數。記者張議晨／攝影
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，若是大型集中市場，出勤警力動輒雙位數。記者張議晨／攝影
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，同一時間若有大型接種站開設，還須派出另一組警力支援，已有分局大喊快要吃不消。記者張議晨／攝影
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，同一時間若有大型接種站開設，還須派出另一組警力支援，已有分局大喊快要吃不消。記者張議晨／攝影
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，同一時間若有大型接種站開設，還須派出另一組警力支援，已有分局大喊快要吃不消。圖／讀者提供
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，同一時間若有大型接種站開設，還須派出另一組警力支援，已有分局大喊快要吃不消。圖／讀者提供
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，若是大型集中市場，出勤警力動輒雙位數。記者張議晨／攝影
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，若是大型集中市場，出勤警力動輒雙位數。記者張議晨／攝影
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，同一時間若有大型接種站開設，還須派出另一組警力支援，已有分局大喊快要吃不消。圖／讀者提供
高雄實施菜市場分流以來，每天轄區警方配合市場管委會，派出警力支援管制，同一時間若有大型接種站開設，還須派出另一組警力支援，已有分局大喊快要吃不消。圖／讀者提供

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