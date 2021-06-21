快訊

直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中北屯民宅冒火 陽台有2住戶待援警、消搶救

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區三光巷的透天民宅在今天中午12時許傳出火警，消防局獲報後派遣多個消防分隊前往滅火，消防人員抵達時發現，民宅的2樓已冒出火煙，民宅的3樓、4樓陽台都有住戶待援，目前警、消正在滅火搶救中，提醒市民行經該處，不要圍觀，影響救災，目前火勢在1時許控制，消防人員已救出受困民眾，僅有肢體擦挫傷，詳細起火原因，仍待後續調查。

台中市消防局勤指中心在今天中午12點47分獲報，北屯區三光巷的透天5樓民宅傳出火警，消防局派遣北屯分隊、大誠分隊、文昌分隊、第八大隊到現場滅火，消防人員到場時，民宅2樓已冒出火煙，另外3、4樓都有住戶待援，消防人員已救出受困民眾，有肢體擦挫傷，但拒絕送醫，火勢在1時2分控制，尚未撲滅，詳細起火原因，有待後續調查。

台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供
台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供
台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供
台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供
台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供
台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供

台中市 火災

延伸閱讀

影／台中南屯電器行頂樓冒煙 屋主不在家警消滅火中

王金平捐千萬防疫資金物資 鄭文燦：感謝支持基層防疫

驚險一瞬間！台中消防員冒險爬20米高金母橋 救下婦人

台中好鄰居瞞疫情害1家9確診父母亡？衛生局：沒有隱匿

相關新聞

吳宗憲為快篩劑嗆告 里長：我又不是你養的小弟！

藝人吳宗憲日前以PGTalk執行長身分對外表示，要捐11萬份新冠肺炎快篩劑，但新北市永和安和里長鄧長安在臉書發文，申請快...

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

新北市三峽區台七乙線20日凌晨發生嚴重車禍，一輛紅色豐田86與多名友人跑山，連路逆向超車，最後在5.3公里處與一輛下山的...

95歲老婦人接種疫苗3天後死亡 南檢：相驗結果是溺斃

台南檢警追查95歲蔣姓婦人死亡案，今天中午相驗結束，台南地檢署表示，案經檢察官率同檢驗員檢視屍體，並詢問家屬有關死者身體...

豪雨造成大社觀音山登山口坍方 歷時10多小時搶通

高雄昨天大雷雨，大社區24小時累積雨量達164毫米，造成大社觀音山翠屏公廁登山口鐵門及上坡處山壁；仁武區學府路往大社方向...

淹水分不清稻田與道路 彰化女騎士溺水到院無呼吸心跳

今天凌晨豪雨，彰化縣芬園鄉彰南路2段143巷34號前，道路因稻田淹水，一名60多歲黃姓婦人今天上午9時23分許，騎機車行...

影／愛車3輪被刺破 阿伯自首「我幹的」原因讓人傻眼

台中市賴姓市民昨晚將轎車停在東區振興路一處巷內，未料要取車時發現，3個輪胎都被刺破，報警處理，並通知拖吊車到場。在警方離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。