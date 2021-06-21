影／台中北屯民宅冒火 陽台有2住戶待援警、消搶救

台中市北屯區三光巷的透天民宅在今天中午12時許傳出火警，消防局獲報後派遣多個消防分隊前往滅火，消防人員抵達時發現，民宅的2樓已冒出火煙，民宅的3樓、4樓陽台都有住戶待援，目前警、消正在滅火搶救中，提醒市民行經該處，不要圍觀，影響救災，目前火勢在1時許控制，消防人員已救出受困民眾，僅有肢體擦挫傷，詳細起火原因，仍待後續調查。

台中市消防局勤指中心在今天中午12點47分獲報，北屯區三光巷的透天5樓民宅傳出火警，消防局派遣北屯分隊、大誠分隊、文昌分隊、第八大隊到現場滅火，消防人員到場時，民宅2樓已冒出火煙，另外3、4樓都有住戶待援，消防人員已救出受困民眾，有肢體擦挫傷，但拒絕送醫，火勢在1時2分控制，尚未撲滅，詳細起火原因，有待後續調查。 台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供 台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供 台中市北屯區三光巷透天民宅在今天中午傳出火警，民宅有人受困，警、消已救出。圖／讀者提供