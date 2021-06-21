驚險！暴雨女駕駛車陷水中半個車身 警籲勿強行通過

彰化縣今天清晨豪雨來襲，員林市一名女駕駛上午開車行經彰144縣道，到台76線快速道路下方大村與埔鹽交界處國道一號下方函洞時，因積水太深，車輛動彈不得深陷水中，女駕駛受困通報消防局救援，消防人員抵達時，女駕駛已自行脫困由家人接走，虛驚一場。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，消防局今天上午約8點半接獲通報有民眾受困在大村鄉與埔鹽鄉南港藝術公園附近交接處的台76線快速道路下方國道一號函洞中，埔鹽分隊前往救援，發現台76線下方彰144縣道積水嚴重，一輛轎車卡在函洞，已深陷水中半個車身。