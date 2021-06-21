疫情效應？苗栗詐騙案多近5成 交通事故減少逾5成
全國疫情警戒5月19日提升到第三級，苗栗縣警察局統計分析發現，期間許多民眾宅在家不出門，刑案、交通事故都減少了，尤其住宅竊案，5月19日到6月15日發生3件，去年同期有12件，大幅減少4倍，3件也全部破獲，此外，詐騙案暴增近五成，民眾要小心受騙上當。
苗栗縣警察局統計情疫三級警戒期間，5月19日至6月15日刑案受理334件、破獲316件，與去年同期受理365件、破獲349件相，受理數減少31件、8.49%，其中住宅竊盜發生3件，全部都破獲，而去年同期發生12件，都有減少趨勢。
期間受理詐欺案158件，相較去年同期107件，增加51件、47.66%，研判因三級警戒，民眾外出活動減少，上網購物頻率增加，易使詐騙集團以「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」等手法對消費者進行詐騙，警方呼籲接獲不明電話，或疑似遭詐騙，請冷靜查證，可撥打「165」、「110」諮詢。
此外，5月19日至6月15日受理交通事故463件，造成傷亡287人，去年同期1087件，減少624件、57.41%，去年同期傷亡600人，減少313人、52.17%。，另酒後駕車案發生12件，去年同期也12件，今年發生時段最多分別清晨4至6點、上午6至8點，及下午4到6點，各發生2件最多。
警方分析民眾自主性在家減少外出，分流上班、居家辦公，關閉八大行業，及觀展觀賽場所、教育學習場域等，以致交通事故減少，但因餐廳禁止店內食用，改外帶或外送在家中用餐，家中飲酒的民眾，隔天外出體內酒精殘留導致酒駕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言