影／不滿醫護沒將女友腿上血跡擦乾淨 男友急診室暴走

彭姓男子昨晚陪車禍受傷的女友救醫，疑不滿醫護人員未將她女友腿部血跡擦乾淨，涉嫌在急診室咆哮、揮手掃落桌上病歷、辱罵髒話，還持球棒欲闖急診室被勸阻，砸破醫院外牆磁磚。警方獲報將他帶回偵詢，將依違反醫療法送辦。

20多歲彭男昨晚8點多開車載女友和另一對男女，行經基福公路時不慎自撞，導致女友受傷。彭將女友載到基隆市暖暖區台灣礦工醫院救治時，質疑醫師為何沒做進一步檢查，也沒把女友腿部的血跡擦拭乾淨。

醫護人員表示，因為非傷口，所以未處理。彭男聽完解釋覺得不滿意，伸手用力甩落桌上成疊的病歷，並開口辱罵醫療人員。

彭男離開急診室後，打開後車廂拿出球棒，走向急診室。同行友人急忙勸阻，彭後來用球棒敲破急診室外牆的磁磚。