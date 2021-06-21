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桃園2車對撞車頭開花 1駕駛骨折送醫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市今上午發生車禍，林姓男子駕駛白色轎車，疑因精神不濟跨越雙黃線，撞上馬姓男子由對向駛來的另一輛白色轎車，2車車頭均撞爛，零件四濺，衝擊造成馬男左手腕骨折送醫，肇事責任有待後續釐清。

林男（46歲）上午8時15分許駕車往中壢方向行駛時，在一次轉彎之後，疑因精神不濟，未注意前方已恢復直行，方向盤仍繼續往左打，致左半部車身跨越雙黃線，撞上對向馬男（50歲）駕車。

兩車以左車頭對撞，雖然車速不快，但均受嚴重擠壓而變形、爆胎，引擎外露，零件也四向噴濺，車輛經撞擊旋轉橫亙在各自車道，致後方車輛無法通行，警方到場後也協助清掃噴濺的零件，約9時許恢復通行。

警方表示，林男僅胸口受衝擊有輕微挫傷，自行就醫，挨撞的馬男則頸椎拉傷、左手腕骨折送醫，雙方當事人經酒測值為零，肇事原因及責任有待後續調查釐清。

兩輛白色轎車對撞，車頭嚴重擠壓變形，引擎外露。記者楊湛華／翻攝
兩輛白色轎車對撞，車頭嚴重擠壓變形，引擎外露。記者楊湛華／翻攝
警方清掃噴濺的汽車零件。記者楊湛華／翻攝
警方清掃噴濺的汽車零件。記者楊湛華／翻攝

骨折 車禍 酒測

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