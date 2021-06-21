天雨路滑！雲林1小客車擦撞國道護欄翻車 駕駛受傷送醫
國道3號斗六段今天上午9時許發生一輛自小客車翻車事故，雲林縣消防局獲報後派遣救護車趕抵現場救援，將車上1名男性駕駛救出車外，緊急送往台大雲林分院治療，肇事原因有待釐清。
據了解，這輛白色小客車今天上午9時許行經國道3號斗六段260公里路段，疑似天雨路滑，車輛失控打滑，擦撞護欄後翻車，導致車體嚴重扭曲變形、幾近毀損。
消防局獲報隨即派救護人員馳援，順利將47歲陳姓駕駛從車內救出，救護人員表示男子意識清楚，但頭部、手肘撕裂傷，已送往醫院救治。
警方呼籲，近日連日降雨、路面濕滑，提醒駕駛行駛在高速公路上，務必開啟大燈，視線不佳時應亮警示燈，並留意車速、與前後車拉長車距，隨時注意周圍車輛動向以策安全，且應避免變換車道。
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