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豪雨造成大社觀音山登山口坍方 歷時10多小時搶通
高雄昨天大雷雨，大社區24小時累積雨量達164毫米，造成大社觀音山翠屏公廁登山口鐵門及上坡處山壁；仁武區學府路往大社方向，也傳土石坍方影響通車；學府路於昨天下午搶通，觀音山坍塌處目前仍設管制線、車輛無法通行，並調度機具協助清理，預計明天清理。
受大雷雨影響，昨天上午9許大社觀音山翠屏公廁登山口鐵門及上坡處山壁傳出坍方，道路被坍方的樹木及邊坡滾落的碎石阻擋，導致車輛無法通行，高雄市政府觀光局獲報後，立即通報相關單位，會同警方到場拉起管制線，並調用機具協助清理。
該路段於昨晚10時許搶通，坍方邊坡將擇日進行維護，以防再次坍塌阻礙交通。此外，昨天上午仁武區學府路往大社方向，傳土石坍方影響通車，警方獲報到場管制，經養工處沿路清除，也於下午4時許，清除完畢恢復雙向通車。
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