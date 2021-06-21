豪雨造成大社觀音山登山口坍方 歷時10多小時搶通

高雄昨天大雷雨，大社區24小時累積雨量達164毫米，造成大社觀音山翠屏公廁登山口鐵門及上坡處山壁；仁武區學府路往大社方向，也傳土石坍方影響通車；學府路於昨天下午搶通，觀音山坍塌處目前仍設管制線、車輛無法通行，並調度機具協助清理，預計明天清理。

受大雷雨影響，昨天上午9許大社觀音山翠屏公廁登山口鐵門及上坡處山壁傳出坍方，道路被坍方的樹木及邊坡滾落的碎石阻擋，導致車輛無法通行，高雄市政府觀光局獲報後，立即通報相關單位，會同警方到場拉起管制線，並調用機具協助清理。