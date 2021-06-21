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吳宗憲為快篩劑嗆告 里長：我又不是你養的小弟！

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

藝人吳宗憲日前以PGTalk執行長身分對外表示，要捐11萬份新冠肺炎快篩劑，但新北市永和安和里長鄧長安在臉書發文，申請快篩劑須註冊PG Talk的APP，有個資問題，控對方是「空手套白狼」，吳宗憲昨晚開直播回擊嗆告，要對方主動聯繫自己。鄧長安今早再批「我又不是你養的小弟!」若真要告就由法官來論定孰是孰非。

吳宗憲日前宣布，會贈送11萬份的新冠肺炎快篩劑給全台灣民眾，並希望與全台里辦公室合作，請里長們透過網路來申請，不過卻引來安和里長批評。

鄧長安但臉書寫下一篇長文提到，「通訊軟體市場難拓，投資行為有賺有賠，勿拿善舉包裝行銷，赤拳雙手緊套白狼，拖累全台里長下水，兩面非人免費打工」

鄧長安說，他剛開始怎麼找都找不到申請快篩試劑的網址，後來才在吳宗憲投資的PGTalk官方網站上找到連結，根據其他申請過的里長表示，表單交出後，就會有PGTalk的業務打電話來，要求里民下載PGTalk並開設群組。

鄧長安說，這根本是假好心真行銷，吳宗憲這次只給11萬劑，哪個里需求多就給他，背後意思就是要衝APP下載數，自己絕不會當他的打工仔。

吳宗憲昨晚也開直播直喊「噁心」，並提到「空手套白狼」好像是影射他「來偷錢」，對此相當不滿。

吳宗憲指出，他一份試劑200多元，竟然被說是商業炒作，還扣上拖全台里長下水的帽子，讓PG Talk員工相當受傷，已經委託律師對鄧長安提告。

鄧長安說，吳宗憲的社經地位，吳宗憲的氣度高度在哪裡?這件事情明明可以處理得更好，里長的電話隨便上網查都能找到，吳宗憲沒有聯絡他，還開直播來罵人嗆告，要自己主動聯繫吳宗憲。

「我又不是你養的小弟!」鄧長安不滿，吳宗憲的做法就是希望用11萬劑快篩試劑套出台灣里民的身分證資料，自己會為說過的話負責，如果要上法院，那他就會去，若法院真的判他敗訴，那他就會向吳宗憲道歉。

鄧長安補充，現在疫情嚴峻，與其花時間跟吳宗憲吵架，上法院，不如把時間拿來協助里民打疫苗，防疫。

鄧長安指控吳宗憲是「空手套白狼」，想利用快篩劑獲得全台民眾的個資。圖／擷至鄧長安臉書
鄧長安指控吳宗憲是「空手套白狼」，想利用快篩劑獲得全台民眾的個資。圖／擷至鄧長安臉書

快篩 新冠肺炎 直播 吳宗憲

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