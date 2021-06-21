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影／台中6月已10起死亡車禍 今起機動測速大執法一周

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

全台因新冠肺炎疫情的三級警戒，民眾都減少外出，不過台中市警局交通大隊發現，6月迄今台中市已發生10起死亡車禍，而且其中有7件都有一方違規超速，警方為了減少因超速造成的車禍，從今天起展開為期一周的機動測照大執法勤務，由全市15個分局依轄區特性規劃勤務，強化執法強度，希望能在疫情期間，減少交通事故，保障市民通行安全。

台中市警局交通大隊統計，6月1日至17日為止，台中市A1（人員死亡）交通事故有10件，造成10人死亡，其中7件至少一方違規超速，顯見疫情三級警戒期間路上車流雖少，但汽、機車駕駛人仍有車速過快現象。

台中市交大分析，台中市疫情趨緩和，市民逐步駕駛車輛外出，因市區道路較鄰近縣市寬敝、筆直，在車流相對較小情況下，汽、機車行駛的速度有提升的趨勢。

台中市交大表示，從今天開始至27日為止，規劃為期一周機動測照大執法勤務，台中市15個分局依據轄區特性，分析易違規超速路段，並針對轄內各主要幹道，強化機動測速執法強度；另在夜間測照或巡邏應全程開啟警示燈，以提高見警率，有效防制A1交通事故，並維護用路人安全。

台中市交大統計，今年1月1日起至6月13日，共取締10萬5586件超速違規，請民眾切勿僥倖超速行駛。

台中市交大隊長陳松寅表示，超速有許多風險，高速行駛會駕駛人視線範圍變小，一般人於靜止時視線寬度約有180至200度，隨著車速增加，視線將逐漸變小，導致駕駛人降低察覺突發狀況的能力。而超速也會讓駕駛的反應時間及剎車距離變長，當駕駛人發現突發狀況，到踩剎車停止的過程中，隨著車速的增加而煞停的距離隨之增長，易提高事故的風險。

另外，車輛動能與「車速的平方」成正比，故車速越高，造成事故嚴重性越大，所以用路人切勿超速，遵守速限行駛，以測安全。

台中市6月迄今已發生10起死亡車禍，台中市警局交通大隊從21日起，展開為期一周的機動測速大執法，確保市民通行安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市6月迄今已發生10起死亡車禍，台中市警局交通大隊從21日起，展開為期一周的機動測速大執法，確保市民通行安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市6月迄今已發生10起死亡車禍，台中市警局交通大隊從21日起，展開為期一周的機動測速大執法，確保市民通行安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市6月迄今已發生10起死亡車禍，台中市警局交通大隊從21日起，展開為期一周的機動測速大執法，確保市民通行安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市6月迄今已發生10起死亡車禍，台中市警局交通大隊從21日起，展開為期一周的機動測速大執法，確保市民通行安全。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市6月迄今已發生10起死亡車禍，台中市警局交通大隊從21日起，展開為期一周的機動測速大執法，確保市民通行安全。圖／台中市警局交通大隊提供

台中市 車禍

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