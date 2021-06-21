迷路小鸚鵡找不到回家路 飛找警察求助警護送牠返家

一隻小鸚鵡迷路找不到回家路，清晨飛到台中市大甲警分局警備隊宿舍，停在牆上不停鳴叫，警備隊副隊長曾朝慶聽見找到鳥，帶回隊部並上網協尋鳥主人，在地方臉書轉傳下很快找到鳥主人，警察並護送小鸚鵡回家。

6月20日清晨7點多，一隻迷失的小鸚鵡，飛到大甲分局警備隊的二樓宿舍，似乎在找人，停在矮牆上不斷鳴叫，剛好被警備隊副隊長曾朝慶聽見，直覺是小鸚鵡即出門查看，小鸚鵡見到人也不怕生，員警上前示意摸牠，竟會在手掌上輕咬著，員警即將牠抓起。

副隊長曾朝慶在上地方臉書留言：「如有走失小鸚鵡，請至大甲警備隊認領」，經網友轉PO確實有飼主在網路找尋該隻小鸚鵡，