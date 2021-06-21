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影／愛車3輪被刺破 阿伯自首「我幹的」原因讓人傻眼
台中市賴姓市民昨晚將轎車停在東區振興路一處巷內，未料要取車時發現，3個輪胎都被刺破，報警處理，並通知拖吊車到場。在警方離開後，一名年約50至60歲的男子，突然上前向賴承認「我幹的」，還理直氣壯向賴表示「要告訴你，這是有人在停的位置」，讓賴傻眼，除了請朋友持手機蒐證外，也將影片貼上臉書社團。台中市第三警分局表示，已掌握李姓涉案人，將盡速依法送辦。
台中市賴姓男子在昨天晚間6時許，前往東區振興路280巷53弄附近取車時，發現轎車的三個輪胎都被刺破，包括左前輪及左、右後輪，因該處不是畫設紅黃線的區域，也沒有擋住別人的出入口，懷疑是有人存心破壞，因此通報警方到場，希望警方協助調監視器，警方在取得賴的聯絡方式後離開。
賴姓男子正在等拖吊車到場時，突然一名疑住在附近，年約50至60多歲的男子突然現身關心，賴原以為男子有看到涉嫌毀損的人士，沒想到男子一口氣就承認，「你輪胎被刺破會很賭爛（生氣）嗎？我幹的」；賴與友人聽到後傻眼，連忙請友人拿出手機拍攝，雙方理論過程中，男子又多次承認「刺破輪胎是告訴你，這位置有人停」。
賴姓男子在今天凌晨委由友人將影片與案發經過，貼上臉書社團「北屯大小聲」，賴還在文中強調，他有在車內留聯絡方式，如果不能停，直接打電話告知就好，不該用毀損的方式破壞別人車輛。
貼文一出後引發網友議論，「不要和解，叫他換新的輪胎」、「國有地又不是他家。就是有這種路霸」、「告就對了」、「我輪胎差不多要換了，今天來去停看看，希望他要一次捅我4條胎」。
台中市第三警分局東區所表示，獲報後已派員至現場，報案人表示希望警方先行調閱監視器，尚未至所完成筆錄製作。因案發地尚無市警局的監視器，已擴大調閱周邊影像，目前已掌握年約60多歲的李姓涉案人，將積極通知到案，全案將依毀損罪偵辦。
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