聽新聞
test
0:00 / 0:00
男獨闖新北劍龍稜迷路獲救 因進茶壺山防疫區得領罰單
楊姓男子獨自到新北市瑞芳山區劍龍嶺爬山，回程途中在五五峰往茶壺山方向迷路。新北警、消接獲報案，昨晚動員10多人上山找到他，順利帶下山。防疫3級警戒期間，茶壺山管制進入，警方今天依規定將楊男函請市府裁罰。
新北市瑞芳警、消昨天下午5點22分接獲報案，有人受困金瓜石茶壺山附近山區，因為迷路無法自行下山，請求協助。
消防局研判可能受困地點後，由金山中隊、瑞芳分隊、九份分隊人員組隊上山搜尋，昨晚7點時40分在山上與年約40歲楊男會合。
消防人員檢視楊男膝蓋輕微受傷，陪同護送下山。昨晚8點47分到達復興山登山口。楊男在防疫3級警戒期間違反規定，進入茶壺山公告管制區，警方製作通報表並檢附相關佐證資料，函請市府裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言