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男獨闖新北劍龍稜迷路獲救 因進茶壺山防疫區得領罰單

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

楊姓男子獨自到新北市瑞芳山區劍龍嶺爬山，回程途中在五五峰往茶壺山方向迷路。新北警、消接獲報案，昨晚動員10多人上山找到他，順利帶下山。防疫3級警戒期間，茶壺山管制進入，警方今天依規定將楊男函請市府裁罰。

新北市瑞芳警、消昨天下午5點22分接獲報案，有人受困金瓜石茶壺山附近山區，因為迷路無法自行下山，請求協助。

消防局研判可能受困地點後，由金山中隊、瑞芳分隊、九份分隊人員組隊上山搜尋，昨晚7點時40分在山上與年約40歲楊男會合。

消防人員檢視楊男膝蓋輕微受傷，陪同護送下山。昨晚8點47分到達復興山登山口。楊男在防疫3級警戒期間違反規定，進入茶壺山公告管制區，警方製作通報表並檢附相關佐證資料，函請市府裁罰。

楊男（左）在防疫3級警戒期間進入茶壺山管制區域，警方依規定將楊男函請市府裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
楊男（左）在防疫3級警戒期間進入茶壺山管制區域，警方依規定將楊男函請市府裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
楊男（右二）在防疫3級警戒期間進入茶壺山管制區域，警方依規定將楊男函請市府裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
楊男（右二）在防疫3級警戒期間進入茶壺山管制區域，警方依規定將楊男函請市府裁罰。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 金瓜石

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