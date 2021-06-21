影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

新北市三峽區台七乙線20日凌晨發生嚴重車禍，一輛紅色豐田86與多名友人跑山，連路逆向超車，最後在5.3公里處與一輛下山的黑色轎車相撞。事後，86後車的行車記錄器曝光，可以看見86等車以時速100上下逆向超車過灣，才導致車禍發生。

據了解，25歲許姓男子駕駛紅色豐田86轎車，從台七乙線上山狂飆，在5.3K處逆向超車時，與駕駛黑色轎車的24歲劉男相撞，兩車嚴重變形，許男還一度受困在變形的駕駛座上動彈不得，痛得瘋狂哀嚎，直到警消到場幫忙，才脫困送往部立雙和醫院急救，所幸兩名駕駛都沒有生命危險。

警方獲報後進行交通管制並拍照採證，目前已排除酒駕肇事，但被撞的劉男未持有駕照，警方將依無照駕駛開罰，兩名駕駛也進行筆錄，釐清事故原因及責任。此外，豐田86車門上還有「藤原豆腐店」的日文字樣。