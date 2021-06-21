快訊

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

新北市三峽區台七乙線20日凌晨發生嚴重車禍，一輛紅色豐田86與多名友人跑山，連路逆向超車，最後在5.3公里處與一輛下山的黑色轎車相撞。事後，86後車的行車記錄器曝光，可以看見86等車以時速100上下逆向超車過灣，才導致車禍發生。

據了解，25歲許姓男子駕駛紅色豐田86轎車，從台七乙線上山狂飆，在5.3K處逆向超車時，與駕駛黑色轎車的24歲劉男相撞，兩車嚴重變形，許男還一度受困在變形的駕駛座上動彈不得，痛得瘋狂哀嚎，直到警消到場幫忙，才脫困送往部立雙和醫院急救，所幸兩名駕駛都沒有生命危險。

警方獲報後進行交通管制並拍照採證，目前已排除酒駕肇事，但被撞的劉男未持有駕照，警方將依無照駕駛開罰，兩名駕駛也進行筆錄，釐清事故原因及責任。此外，豐田86車門上還有「藤原豆腐店」的日文字樣。

影片曝光後網友紛紛留言，「自以為是拓海」、「希望對向的沒事，盲灣超車真的是找死」、「去賽道跑很難嗎？當其他用路人是什麼」、「讓路的也被撞真倒楣」、「撞車了齁，各種吃對向，盲彎也在超車」、「時速100開山路還逆向超車，結局看了滿療癒的」。

豐田86跑山時時速破百還逆向超車，直接與對向車道的黑車相撞。翻攝網路
豐田86跑山時時速破百還逆向超車，直接與對向車道的黑車相撞。翻攝網路
豐田86跑山時時速破百還逆向超車，直接與對向車道的黑車相撞。翻攝網路
豐田86跑山時時速破百還逆向超車，直接與對向車道的黑車相撞。翻攝網路
豐田86車門上還有「藤原豆腐店」的日文字樣。翻攝網路
豐田86車門上還有「藤原豆腐店」的日文字樣。翻攝網路

豐田 車禍

延伸閱讀

開豐田86跑車逆向撞斷路燈掃倒3機車 肇事男：全忘了

Hyundai強攻新興市場　表現超越日系車廠

豐田利用生產汽車經驗 幫助日本加速疫苗接種

睽違5年的車王！當大家還在學精實生產 豐田3步驟搶先預知晶片荒

相關新聞

影／直擊！豐田86「時速破百」跑山狂逆向 狠撞對向車

新北市三峽區台七乙線20日凌晨發生嚴重車禍，一輛紅色豐田86與多名友人跑山，連路逆向超車，最後在5.3公里處與一輛下山的...

影／愛車3輪被刺破 阿伯自首「我幹的」原因讓人傻眼

台中市賴姓市民昨晚將轎車停在東區振興路一處巷內，未料要取車時發現，3個輪胎都被刺破，報警處理，並通知拖吊車到場。在警方離...

過世父親報廢的車30年後被兒子買回 故事感動眾多網友

懷舊達人張哲生在臉書上開設「超時空影像之旅」，吸引不少人把今昔對照的照片分享給他，也勾起對過往的想念，最近網友劉宏騰在其...

男獨闖新北劍龍稜迷路獲救 因進茶壺山防疫區得領罰單

楊姓男子獨自到新北市瑞芳山區劍龍嶺爬山，回程途中在五五峰往茶壺山方向迷路。新北警、消接獲報案，昨晚動員10多人上山找到他...

蘇花公路天降百公斤落石 2車遭砸

花蓮縣近日地震接連不斷，加上天氣不穩定，造成蘇花公路土石鬆動，前天下午位於台9線南澳鄉路段出現大小落石，其中最大一顆近百...

國道車禍 少女拋車外命危

廿二歲李姓男子昨天下午駕車載十六歲黃姓少女，行經國道一號北上苗栗縣銅鑼路段，疑因與別車同時要變換到中線車道，他一時緊張車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。