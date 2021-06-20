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桃園孕婦提前破水 救護員第一次接生：手好抖

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市有孕婦預產期是7月初，今下午羊水卻無預警破掉，2位救護員獲報出勤，但都是第一次接生，仍緊張到手抖，所幸2人細心合作後順利接生，母子均安，直呼參與新生命誕生真是「不可思議」。

第一大隊三民分隊今天下午3時許接獲報案，民生路上7樓民宅有孕婦急產須接生，2名消防員到場時，該孕婦不僅羊水已破，也有規律陣痛，原本預產期在7月初，讓她毫無準備，只好撥打119求助。

高級救護員陳美惠已有4年多救護經歷，但這是她跟搭檔黃國維第一次接生，兩人迅速將孕婦搬至擔架上，黃國維先準備生產包等接生器材，並給予孕婦氧氣罩，陳美惠則檢查孕婦產道狀況，發現有胎頭已外露，判斷須立刻在家接生。

兩人說話和緩以安撫孕婦，同時提醒她深呼吸，配合用力，沒多久便讓新生兒順利誕生並發出響亮哭聲，是個健康寶寶，隨後交由產婦抱著，1小時候便將母子2人送至產科診所。

陳美惠說，自己雖然受過專業訓練，但第一次接生仍不免緊張，「手會抖」，不斷告訴自己要冷靜，看到新生兒出世的那一刻，情緒十分激動，親手抱起嬰孩後更發現「新生兒個頭這麼小」，感嘆生命真是不可思議。

救護員陳美惠第一次就地接生，雖然一度緊張手抖，仍順利見證新生命誕生。圖／三民分隊提供
救護員陳美惠第一次就地接生，雖然一度緊張手抖，仍順利見證新生命誕生。圖／三民分隊提供

孕婦 接生 新生兒

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