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堪輿師上山看風水失蹤 半月後被人發現陳屍山區小溪旁
基隆市許姓堪輿師受託6月5日到大武崙山區查看風水，遲未返家，家屬報案求援。救難人員上山搜尋3天，沒找到人。家屬請義消及民間搜救團體持續尋找，今天在山區小溪旁發現許的遺體。警方初步調查，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺，死因待進一步釐清。
許姓堪輿師5日獨自上山未歸，基隆市消防局接獲報案後，調派警、義消及民間搜救人員，組隊上山搜尋，搜救過程中，有人還遭受受蜂群侵襲，持續搜救3天，未發現他的蹤影。
過了黃金救援72小時，家屬仍抱持希望，請義消及民間搜救團體持續幫忙尋找許男下落，但又過了10多天都未發現。直到今天上午，搜救人員在山區小溪旁，發現有男子穿著雨鞋躺在地上，旁邊有一個公事包。
警方接獲報案前往處理，家屬指認死者是許男，公事包內還有他工作慣用的羅盤。員警發現許男死亡多日，現場無輕生或打鬥跡象，報請檢察官相驗死因。
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